Este prato de bacalhau com espinafres vai ser o novo favorito da família para o jantar

Já provámos e ficámos rendidos. Basta seguir os passos da receita e temos a certeza que fará sucesso aí em casa.

Este bacalhau com espinafres no forno é uma verdadeira delícia. Fica com uma textura cremosa e com um sabor incrível. Ótimo para uma almoço em família, ou entre amigos. Pode substituir a batata normal por batata doce, e os espinafres por grelos.

Bacalhau com espinafres no forno

Ingredientes

800gr batatas cozidas;

3 lombos de bacalhau desfiados;

250gr folhas de espinafres;

1 cebola picada;

6 c. sopa de azeite;

2 dentes de alho picados;

400ml natas;

4 c. sopa pão ralado.

Preparação

1. Faça um refogado com o azeite, a cebola e o alho. Junte os espinafres e salteie.

2. Junte as batatas cozidas, o bacalhau desfiado, o salteado de espinafres e as natas. Envolva tudo, e triture com a varinha mágica.

3. Verta o preparado para um pirex, e polvilhe com pão ralado. Leve ao forno, pré-aquecido a 180º, até ficar douradinho.

Receita de Fábio Belo.

