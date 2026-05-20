Parece receita de avó: o bolo de mel tradicional que sabe sempre bem

Foi este alimento que Cristina Ferreira deixou de comer. E, agora, todos falam da diferença

O chef Hernâni Ermida esteve no programa Dois às 10 desta terça-feira e preparou um irresistível bolo de mel tradicional, perfeito para partilhar em família.

Com um sabor intenso e uma textura húmida, esta receita ganha ainda mais sabor no dia seguinte. Tome nota de todos os ingredientes e do passo a passo.

Ingredientes

Para o bolo

2,5 dl de mel

2,5 dl de azeite

6 ovos (L)

250 g de açúcar amarelo

300 g de farinha

Raspa de limão

1 colher de chá de canela

1 cálice de aguardente

1 colher de chá de fermento em pó

Para a água de mel

Restos de favos de mel ou cerca de 100 g de mel puro

2 dl de água

1 casca de laranja (facultativo)

Modo de preparação

Comece por separar as gemas das claras. Numa tigela, bata o açúcar com as gemas até obter um creme fofo e homogéneo.

De seguida, junte a raspa de limão, a canela, a aguardente, o azeite e o mel. Bata novamente até todos os ingredientes ficarem bem incorporados.

Adicione depois as claras batidas em castelo e envolva cuidadosamente. Por fim, acrescente a farinha e o fermento e bata muito bem a massa.

Forre uma forma com papel vegetal ou unte com manteiga e polvilhe com farinha. Verta a massa para a forma e leve ao forno, previamente aquecido a 180ºC, durante cerca de 50 minutos.

Retire, deixe arrefecer e desenforme. Depois de frio, regue com a água de mel e decore a gosto.

Como preparar a água de mel

Num tacho pequeno, coloque a água, o mel e a casca de laranja. Leve ao lume brando e deixe ferver até obter uma espécie de xarope leve, mexendo ocasionalmente.

Para perceber se está no ponto, deixe cair uma gota da calda numa superfície fria. Se a gota ficar redonda e não se espalhar, está pronta.

Retire do lume, deixe arrefecer e utilize para regar bolos, rabanadas, gelados ou coscorões.