Parece receita de avó: o bolo de mel tradicional que sabe sempre bem

  • Dois às 10
  • Há 29 min
Bolo de mel
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O chef Hernâni Ermida esteve no programa Dois às 10 desta terça-feira e preparou um irresistível bolo de mel tradicional, perfeito para partilhar em família.

Com um sabor intenso e uma textura húmida, esta receita ganha ainda mais sabor no dia seguinte. Tome nota de todos os ingredientes e do passo a passo.

Ingredientes

Para o bolo

  • 2,5 dl de mel
  • 2,5 dl de azeite
  • 6 ovos (L)
  • 250 g de açúcar amarelo
  • 300 g de farinha
  • Raspa de limão
  • 1 colher de chá de canela
  • 1 cálice de aguardente
  • 1 colher de chá de fermento em pó

Para a água de mel

  • Restos de favos de mel ou cerca de 100 g de mel puro
  • 2 dl de água
  • 1 casca de laranja (facultativo)

Modo de preparação

Comece por separar as gemas das claras. Numa tigela, bata o açúcar com as gemas até obter um creme fofo e homogéneo.

De seguida, junte a raspa de limão, a canela, a aguardente, o azeite e o mel. Bata novamente até todos os ingredientes ficarem bem incorporados.

Adicione depois as claras batidas em castelo e envolva cuidadosamente. Por fim, acrescente a farinha e o fermento e bata muito bem a massa.

Forre uma forma com papel vegetal ou unte com manteiga e polvilhe com farinha. Verta a massa para a forma e leve ao forno, previamente aquecido a 180ºC, durante cerca de 50 minutos.

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Retire, deixe arrefecer e desenforme. Depois de frio, regue com a água de mel e decore a gosto.

Como preparar a água de mel

Num tacho pequeno, coloque a água, o mel e a casca de laranja. Leve ao lume brando e deixe ferver até obter uma espécie de xarope leve, mexendo ocasionalmente.

Para perceber se está no ponto, deixe cair uma gota da calda numa superfície fria. Se a gota ficar redonda e não se espalhar, está pronta.

Retire do lume, deixe arrefecer e utilize para regar bolos, rabanadas, gelados ou coscorões.

Temas: Receitas Bolo de mel
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