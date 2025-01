Bolo Húmido de Laranja com Nozes: a receita que se tornou viral

Descubra esta receita do Chef Hernâni Ermida: um bolo húmido de laranja com nozes, simples, delicioso e perfeito para qualquer ocasião

Se há algo que combina perfeitamente com o inverno é o aroma doce de um bolo de laranja. A receita do Chef Hernâni Ermida para o Bolo Húmido de Laranja com Nozes é uma delícia irresistível que vai encantar o seu paladar e de todos à sua volta. Este bolo é a prova de que a simplicidade na cozinha pode resultar em pratos incríveis, com uma textura macia e um sabor incomparável.

Ingredientes:

Para o bolo:

2,5dl de sumo de laranja natural

Raspa de uma laranja

3 ovos

160g de açúcar

200g de manteiga amolecida

80g de miolo de nozes moído

250g de farinha

1 colher de sopa de fermento em pó

Uma pitada de sal

Para a calda:

2dl de sumo de laranja

50g de açúcar

Passos para preparar o bolo:

Comece por preparar a base do bolo. Coloque numa tigela a manteiga amolecida, o açúcar e a raspa de laranja. Bata bem com uma batedeira até obter um creme liso e homogéneo. A combinação da manteiga com o açúcar vai garantir um bolo suave e leve. Adicione os ovos, um a um, batendo sempre entre cada adição. Isto vai ajudar a criar uma textura fofa e aerada na massa. Incorpore o sumo de laranja e, em seguida, o miolo de nozes moído. As nozes vão dar um toque crocante e um sabor riquíssimo ao bolo, complementando perfeitamente a frescura da laranja. Adicione a farinha peneirada, o fermento em pó e a pitada de sal. Misture bem até que todos os ingredientes estejam bem combinados, mas sem bater demais para não tornar a massa densa. Deite a mistura na forma previamente untada ou forrada com papel vegetal e leve ao forno pré-aquecido a 180ºC. Deixe cozer, durante cerca de 35 minutos. Para verificar se está pronto, faça o teste do palito: insira um palito no centro do bolo e, se sair seco, o bolo está pronto. Retire o bolo do forno e deixe arrefecer um pouco antes de desenformar. Deixe o bolo repousar até ficar morno.

Preparação da calda:

Para a calda, coloque o sumo de laranja e o açúcar numa panela e leve ao lume. Mexa até que o açúcar se dissolva e a mistura comece a ferver. Deixe ferver até que a calda fique com uma consistência mais espessa, semelhante a um xarope. Retire do lume e deixe arrefecer ligeiramente. Quando o bolo ainda estiver morno, regue-o generosamente com a calda de laranja. A calda vai absorver-se no bolo, tornando-o ainda mais húmido e saboroso.

Serviço e decoração:

Deixe o bolo repousar até ao momento de servir, para que a calda penetre bem na massa e a textura fique perfeita. Sirva-o decorado a gosto, seja com fatias de laranja, nozes inteiras ou até um toque de açúcar em pó, para um acabamento ainda mais bonito.

Este Bolo Húmido de Laranja com Nozes é perfeito para qualquer ocasião, seja para um lanche, uma sobremesa após o almoço ou até para oferecer como presente. Com uma preparação simples e ingredientes económicos, este bolo vai conquistar todos, da primeira à última fatia.

Detalhes:

Rende: 7 porções

7 porções Dificuldade: Fácil

Fácil Tempo de preparo: Cerca de 60 minutos (mais o tempo de arrefecimento)

Cerca de 60 minutos (mais o tempo de arrefecimento) Custo: Económico

Com a assinatura do Chef Hernâni Ermida, este bolo não é apenas uma receita, mas uma verdadeira obra de arte gastronómica que traz o sabor fresco da laranja e a crocância das nozes, tudo numa só fatia.

