Receita de bolo fofo com fruta. Fácil de fazer e perfeito para impressionar

O Chef Hernâni Ermida ensina-nos a fazer mais uma receita deliciosa.

Um bolo fofo e aromático, perfeito para impressionar sem complicar.

🍽️ Rende: 7 porções | ⏱️ Tempo total: 2 horas | 💰 Dificuldade: Fácil e económico

Ingredientes:

Para o bolo:

300 g de açúcar

220 g de manteiga (à temperatura ambiente)

3 ovos (tamanho L)

Raspa e sumo de 1 limão

375 g de farinha

2 c. de chá de fermento em pó

2,5 dl de leite

2 c. de sopa de sumo de limão (extra)

200 g de mirtilos frescos

2 c. de sopa de farinha (para polvilhar os mirtilos)

Manteiga e farinha para untar a forma (ou papel vegetal)

Para os fios de chocolate branco:

150 g de chocolate branco

1 dl de natas

Preparação:

1. Preparar o buttermilk caseiro

Misture o leite com as 2 colheres de sopa de sumo de limão e deixe repousar por 10 minutos. Vai talhar ligeiramente – é normal!

2. Pré-aquecer o forno

Ligue o forno a 180 °C. Unte uma forma com manteiga e polvilhe com farinha, ou forre com papel vegetal.

3. Preparar a massa do bolo

Retire a raspa e o sumo ao limão.

Numa tigela, misture o açúcar com a raspa de limão.

Noutra tigela, bata a manteiga durante 5 minutos, até estar fofa e clara.

Junte o açúcar aromatizado e bata mais um pouco.

Adicione os ovos, um a um, batendo bem entre cada adição.

Acrescente o buttermilk e o restante sumo de limão.

Junte a farinha e o fermento e bata até obter uma massa homogénea.

4. Adicionar os mirtilos

Polvilhe os mirtilos com as 2 colheres de sopa de farinha (ajuda a não afundarem na massa). Envolva-os delicadamente na massa.

5. Levar ao forno

Verta a massa na forma preparada e leve ao forno durante cerca de 45 minutos. Faça o teste do palito. Retire, deixe arrefecer 10 minutos, desenforme e deixe arrefecer totalmente.

Preparar os fios de chocolate branco:

Leve as natas ao lume até ferverem.

Retire do lume, junte o chocolate branco em pedaços e deixe repousar 10 minutos.

Mexa até obter um creme liso.

Quando o bolo estiver frio, use dois garfos para deixar cair fios de chocolate por cima do bolo.

Finalize com alguns mirtilos frescos ou raspas de limão, se quiser. Sirva e delicie-se!