Testámos esta receita de cheesecake e agora todos nos perguntam como se faz

Cheesecake de chocolate
Joana Barrios voltou ao «Dois às 10» para ensinar uma receita deliciosa. Aprenda a fazer passo a passo.

Ingredientes

  • 300 ml de natas

  • 200 g de chocolate preto culinário picado

  • 450 g de bom requeijão à temperatura ambiente

  • 250 g de iogurte grego

  • 160 g de açúcar

  • Pitada de sal

  • 1/2 colher de sopa de extrato de baunilha

  • 2 colheres de sopa de cacau em pó

  • 1 colher de sopa rasa de amido de milho

  • 1 colher de sopa rasa de farinha de trigo

  • 4 ovos

Preparação

  1. Forre uma forma de fundo amovível de 20 cm com papel vegetal e pré-aqueça o forno a 210°C.

  2. Numa taça média, adicione as natas e o chocolate e aqueça em banho-maria até fundir na totalidade. Reserve e deixe arrefecer até atingir a temperatura ambiente.

  3. Para uma outra taça, peneire o cacau em pó, o amido de milho e a farinha de trigo sem fermento; reserve.

  4. Numa taça ampla, combine o requeijão com o creme fraîche e o açúcar, batendo bem até obter uma mistura perfeitamente lisa e cremosa.

  5. Adicione, batendo sempre em velocidade mais baixa, o chocolate fundido, seguido da baunilha e do sal.

  6. Adicione os secos previamente peneirados e, por último, os ovos, um a um, batendo sempre entre cada adição.

  7. Verta a massa para a forma através de um passador, para ter a certeza que fica perfeitamente lisa e cremosa.

  8. Bata com o seu cheesecake na bancada antes de levar ao forno, para eliminar qualquer bolha de ar, e coza por cerca de 25 a 30 minutos, até que o topo fique dourado.

  9. Deixe descansar na bancada por 1-2 horas até arrefecer na totalidade e conserve no frigorífico pelo menos por 8 a 10 horas, até servir.

  10. Corte em fatias e sirva com chantilly fresco, frutos vermelhos frescos ou uma ganache de chocolate, por exemplo.

