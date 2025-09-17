Testámos esta receita de cheesecake e agora todos nos perguntam como se faz

Joana Barrios voltou ao «Dois às 10» para ensinar uma receita deliciosa. Aprenda a fazer passo a passo.
Ingredientes
-
300 ml de natas
-
200 g de chocolate preto culinário picado
-
450 g de bom requeijão à temperatura ambiente
-
250 g de iogurte grego
-
160 g de açúcar
-
Pitada de sal
-
1/2 colher de sopa de extrato de baunilha
-
2 colheres de sopa de cacau em pó
-
1 colher de sopa rasa de amido de milho
-
1 colher de sopa rasa de farinha de trigo
-
4 ovos
Preparação
-
Forre uma forma de fundo amovível de 20 cm com papel vegetal e pré-aqueça o forno a 210°C.
-
Numa taça média, adicione as natas e o chocolate e aqueça em banho-maria até fundir na totalidade. Reserve e deixe arrefecer até atingir a temperatura ambiente.
-
Para uma outra taça, peneire o cacau em pó, o amido de milho e a farinha de trigo sem fermento; reserve.
-
Numa taça ampla, combine o requeijão com o creme fraîche e o açúcar, batendo bem até obter uma mistura perfeitamente lisa e cremosa.
-
Adicione, batendo sempre em velocidade mais baixa, o chocolate fundido, seguido da baunilha e do sal.
-
Adicione os secos previamente peneirados e, por último, os ovos, um a um, batendo sempre entre cada adição.
-
Verta a massa para a forma através de um passador, para ter a certeza que fica perfeitamente lisa e cremosa.
-
Bata com o seu cheesecake na bancada antes de levar ao forno, para eliminar qualquer bolha de ar, e coza por cerca de 25 a 30 minutos, até que o topo fique dourado.
-
Deixe descansar na bancada por 1-2 horas até arrefecer na totalidade e conserve no frigorífico pelo menos por 8 a 10 horas, até servir.
-
Corte em fatias e sirva com chantilly fresco, frutos vermelhos frescos ou uma ganache de chocolate, por exemplo.