Testámos esta receita de cheesecake e agora todos nos perguntam como se faz

Forre uma forma de fundo amovível de 20 cm com papel vegetal e pré-aqueça o forno a 210°C.

Numa taça média, adicione as natas e o chocolate e aqueça em banho-maria até fundir na totalidade. Reserve e deixe arrefecer até atingir a temperatura ambiente.

Para uma outra taça, peneire o cacau em pó, o amido de milho e a farinha de trigo sem fermento; reserve.

Numa taça ampla, combine o requeijão com o creme fraîche e o açúcar, batendo bem até obter uma mistura perfeitamente lisa e cremosa.

Adicione, batendo sempre em velocidade mais baixa, o chocolate fundido, seguido da baunilha e do sal.

Adicione os secos previamente peneirados e, por último, os ovos, um a um, batendo sempre entre cada adição.

Verta a massa para a forma através de um passador, para ter a certeza que fica perfeitamente lisa e cremosa.

Bata com o seu cheesecake na bancada antes de levar ao forno, para eliminar qualquer bolha de ar, e coza por cerca de 25 a 30 minutos, até que o topo fique dourado.

Deixe descansar na bancada por 1-2 horas até arrefecer na totalidade e conserve no frigorífico pelo menos por 8 a 10 horas, até servir.