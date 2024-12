Receita de bacalhau para a Consoada: económica, com apenas três ingredientes e diferente de tudo o que já viu na mesa de Natal

Se procura uma receita simples, económica e deliciosa para a Consoada, esta opção vai surpreender na mesa de Natal. Com apenas três ingredientes e fácil de preparar, é a escolha perfeita para inovar sem complicações.

Lombo de Bacalhau com Crosta de Castanha e Couve Penca ao Alho: Uma Receita Simples e Saborosa para a Consoada

Para quem busca uma opção deliciosa, simples e económica para a Consoada, o Lombo de Bacalhau com Crosta de Castanha e Couve Penca ao Alho é uma escolha perfeita. Esta receita combina o sabor inconfundível do bacalhau com a textura suave das castanhas e a frescura da couve penca, criando um prato saboroso, nutritivo e de fácil preparação. Vamos à receita!

Ingredientes:

1 posta de lombo de bacalhau

10 castanhas

Azeite a gosto

1 folha de louro

4 dentes de alho

1 couve penca

Modo de preparação:

Passo 1: Preparação do bacalhau

O primeiro passo desta receita é preparar o lombo de bacalhau. Coloque a posta de bacalhau num tabuleiro de forno, adicione uma quantidade generosa de azeite, os dois dentes de alho esmagados e a folha de louro. Cubra com folha de alumínio e leve ao forno pré-aquecido a 200ºC durante cerca de 15 a 20 minutos. O azeite irá manter o bacalhau húmido, enquanto o alho e a folha de louro vão aromatizar o peixe.

Passo 2: Crosta de castanha

Enquanto o bacalhau assa, prepare a crosta de castanha. Comece por triturar as castanhas cozidas com um fio de azeite até obter uma pasta homogénea. Após retirar o bacalhau do forno, distribua a mistura de castanha sobre a posta de peixe e leve de volta ao forno, desta vez sem a folha de alumínio, por mais 5 minutos, ou até a crosta de castanha dourar e ficar crocante.

Passo 3: Preparação da couve penca

Enquanto o bacalhau termina de assar, aproveite para preparar a couve penca. Coza a couve em água com sal durante 10 minutos e depois escorra. Numa frigideira, aqueça azeite e salteie os dois dentes de alho picados até ficarem dourados. Adicione a couve escorrida e salteie por 2 a 3 minutos em lume forte. Este passo vai intensificar os sabores e dar à couve uma textura deliciosa.

Passo 4: Montagem do prato

Agora é hora de montar o prato. Comece por fazer uma cama de couve penca no prato de servir. Coloque o lombo de bacalhau com a crosta de castanha por cima. Para decorar, adicione algumas castanhas inteiras, duas tiras de pimento assado e uma haste de alecrim. Finalize regando o prato com o azeite da confeção, que está cheio de sabor.

Dicas:

Castanhas : Se não encontrar castanhas frescas, pode usar castanhas já cozidas ou até mesmo castanhas congeladas, que podem ser uma opção mais prática.

: Se não encontrar castanhas frescas, pode usar castanhas já cozidas ou até mesmo castanhas congeladas, que podem ser uma opção mais prática. Couve penca : Se preferir outro tipo de couve, pode substituir a couve penca por couve flor ou até espinafres.

: Se preferir outro tipo de couve, pode substituir a couve penca por couve flor ou até espinafres. Bacalhau: Se preferir outro corte de bacalhau, como o bacalhau desfiado, pode adaptar a receita.

Esta receita de Lombo de Bacalhau com Crosta de Castanha e Couve Penca ao Alho é uma excelente opção para quem deseja manter as tradições da Consoada, mas sem complicações. Com apenas três ingredientes principais e um tempo de preparação simples, consegue-se um prato delicioso, que combina o sabor profundo do bacalhau com a textura crocante das castanhas e o frescor da couve penca. Uma verdadeira iguaria para impressionar a família e amigos nesta época festiva, sem sair do orçamento!

