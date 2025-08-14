Duas receitas de petiscos portugueses que se fazem num instante e sabem a verão

Aproveite o sabor do verão com duas receitas práticas, frescas e cheias de tradição: a Tiborna de Sardinha e o Ceviche de Corvina do Estuário. Perfeitas para um almoço leve, um lanche de fim de tarde ou para surpreender os amigos nas férias.

Tiborna de Sardinha

Ingredientes:

Broa de milho

1 molho de coentros

1 tomate

1 dente de alho

1 pimento vermelho

1 limão

Flor de sal

Pó de azeitona desidratada

Sardinha (em filetes)

Modo de preparação:

Comece por abrir a sardinha em filetes. Corte a broa de milho em fatias e leve a tostar. Triture o tomate, o alho e os coentros até formar uma pasta. Asse o pimento, retire a pele carbonizada e corte em tiras finas. Para montar, coloque a tosta de broa no fundo, barre com a pasta de tomate e coentros, disponha duas tiras de pimento por cima e finalize com o filete de sardinha. Use um maçarico para dar um toque final e polvilhe com o pó de azeitona.

Ceviche de Corvina do Estuário

Ingredientes:

1 filete de corvina

1 manga

1 tomate

1 cebola roxa

1 pimento vermelho

200 g de batata-doce

40 g de manteiga

1 molho de coentros

1 lima

1 laranja

10 ml de azeite extra virgem

Flor de sal

Pimenta a gosto

Modo de preparação:

Corte a manga e os legumes em brunesa (cubos pequenos). Retire a pele ao filete de corvina e corte-o em quadrados. Marine no sumo de lima e laranja e reserve no frio. Asse a batata-doce no forno a 180 °C durante 30 minutos. Numa taça, junte a manga e os legumes, tempere com azeite, lima e flor de sal e reserve no frio. Para o puré, retire a pele da batata assada e triture com a manteiga e uma pitada de flor de sal até obter um creme liso. Monte o ceviche com a ajuda de um aro, intercalando o peixe marinado com a mistura de legumes e acompanhando com o puré de batata-doce.

Um prato de mar e outro de rio, ambos com um toque português e perfeitos para saborear com o calor de agosto.