Esta receita económica transforma o jantar num verdadeiro banquete

O Chef Hêrnani Ermida apresenta-nos uma receita de comer e chorar por mais.

Ingredientes (para 5 pessoas)

Para o lombinho de porco:

800 g de lombinho de porco

5 colheres de sopa de azeite

3 ramos de alecrim fresco

3 dentes de alho descascados

Sal e pimenta preta moída na hora

Para o puré de abóbora:

750 g de abóbora manteiga, descascada e cortada em cubos pequenos

4 colheres de sopa de azeite

1 ramo de alecrim fresco

Sal e pimenta preta moída na hora

Para os figos caramelizados:

8 figos frescos, cortados ao meio

1 colher de sopa de azeite

1 colher de sopa de mel

Para a redução de vinho do Porto:

2 dl de vinho do Porto

1 dl de caldo de carne

1 chalota picada

1 colher de sopa de manteiga fria

Sal e pimenta preta moída na hora

Preparação

Puré de abóbora

Coloque a abóbora num tacho com o azeite, o alecrim, sal, pimenta e 1 dl de água. Tape e cozinhe em lume brando até a abóbora ficar bem tenra. Retire o alecrim e triture até obter um puré cremoso. Reserve em local quente.

Lombinho de porco

Tempere a carne com sal e pimenta. Aqueça uma frigideira com o azeite, os alhos e metade do alecrim. Sele o lombinho durante cerca de 4 minutos de cada lado. Transfira para um tabuleiro de forno, regue com um pouco mais de azeite, junte o restante alecrim e leve ao forno pré-aquecido a 180 °C durante 15 minutos. Retire e deixe repousar.

Figos caramelizados

Aqueça uma frigideira com o azeite e o mel. Coloque os figos com a parte cortada virada para baixo e deixe caramelizar até ficarem dourados. Reserve.

Redução de vinho do Porto

Na mesma frigideira onde preparou o lombinho, sem lavar, junte o vinho do Porto e a chalota. Deixe levantar fervura para soltar os sucos da carne. Acrescente o caldo de carne e cozinhe até reduzir para metade. Coe o molho, volte a levar ao lume, adicione a manteiga e mexa até obter um molho aveludado.

Montagem do prato

Disponha uma porção de puré de abóbora no prato, junte fatias do lombinho e os figos caramelizados. Regue com a redução de vinho do Porto e sirva de imediato.