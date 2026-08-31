«Fiz um jantar incrível»: Cristina Ferreira partilha receita saudável para uma refeição simples e deliciosa

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Cristina Ferreira aproveitou este domingo, 30 de agosto, para partilhar alguns momentos do seu dia com os seguidores.

Entre as imagens, a apresentadora mostrou o jantar que preparou e que promete ser uma opção simples, saudável e fácil de replicar em casa.

“Fiz um jantar incrível”, contou a Diretora de Ficção e Entretenimento da TVI, antes de revelar a receita da sua bowl de salmão.

“Assar salmão no forno; cozer edamame; arroz branco; saltear couve roxa e pimento; temperar com pimenta e misturar tudo”, explicou Cristina Ferreira.

Depois do jantar, a apresentadora do ‘Dois às 10’ aproveitou ainda para fazer uma caminhada pelo campo.

“Fiz um jantar incrível (receita no carrossel) e, de seguida, fomos caminhar no campo. A paz que não tem preço”, escreveu.

Nas fotografias partilhadas nas redes sociais, Cristina Ferreira surge ainda na companhia do namorado, João Monteiro, com quem desfrutou de um momento tranquilo e longe da azáfama do dia a dia.