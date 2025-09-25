Esta receita de outono faz-se com dois dos ingredientes preferidos dos portugueses

  Dois às 10
  • Hoje às 15:19

Uma receita simples, prática e deliciosa. Assim que provar estas broas vai querer repetir muitas vezes.

Ingredientes

 ovos;

175gr açúcar amarelo;

75gr mel;

175ml azeite;

75gr  nozes picadas;

1 c. chá erva doce;

1 c. chá canela;

Raspa de 1 limão;

500gr farinha com fermento;

Pitada de sal.

Preparação

1. Num recipiente junte todos os ingredientes, menos a farinha, e envolva. Adicione a farinha, e amasse a massa.

2. Molde pequenas bolas de massa, e coloque-as num tabuleiro forrado de papel vegetal. Pincele com gema de ovo. Leve ao forno, pré-aquecido a 180º, até estarem douradinhas.

Receita preparada por Fábio Belo.

Site: www.fabiobelo.pt

