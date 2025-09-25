Esta receita de outono faz-se com dois dos ingredientes preferidos dos portugueses

Uma receita simples, prática e deliciosa. Assim que provar estas broas vai querer repetir muitas vezes.
Ingredientes
3 ovos;
175gr açúcar amarelo;
75gr mel;
175ml azeite;
75gr nozes picadas;
1 c. chá erva doce;
1 c. chá canela;
Raspa de 1 limão;
500gr farinha com fermento;
Pitada de sal.
Preparação
1. Num recipiente junte todos os ingredientes, menos a farinha, e envolva. Adicione a farinha, e amasse a massa.
2. Molde pequenas bolas de massa, e coloque-as num tabuleiro forrado de papel vegetal. Pincele com gema de ovo. Leve ao forno, pré-aquecido a 180º, até estarem douradinhas.
Receita preparada por Fábio Belo.
Site: www.fabiobelo.pt