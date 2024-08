As sopas frias perfeitas para o verão (e para a dieta) fazem-se em poucos minutos

DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Tia Cátia prepara sopas frias perfeitas para o verão e que vão surpreender todos.

O gaspacho é sempre a escolha certa para os meses de calor. Esta receita deliciosa de gaspacho de melancia é elaborada com melancia, pimento vermelho, tomate, cubos de limão e gengibre e azeite de hortelã.

Esta receita é uma versão de gaspacho que tem melancia como ingrediente principal. A melancia é uma fruta refrescante e a água representa até 95 % do seu teor. É, portanto, perfeita para manter o seu corpo bem hidratado no verão desfrutando do seu delicioso sabor. Além disso, os alimentos ricos em água facilitam a circulação sanguínea, o cuidado da pele e a digestão. Se adicionar uns cubos de limão e gengibre, como refere a receita, o resultado é uma refeição muito fresca e saborosa para os dias de calor.

Ingredientes (para 4 pessoas):

¼ de melancia.

Pimento vermelho

Tomate chucha

Gengibre

Limão espremido

Água

Azeite virgem extra

Hortelã

Sal

Modo de preparação:

Para os cubos:

Adicionar o limão e o gengibre ralado à água e congelar.

Para o gaspacho:

Cortar a melancia em pedaços e reservar. Cortar o pimento em tiras e em pedaços e reservar. Descascar e cortar os tomates. Colocar os pedaços de melancia no copo da liquidificadora. Adicionar os tomates e o pimento em tiras. Temperar com sal, umas gotas de limão espremido e triturar.

Para o azeite de hortelã:

Escaldar a hortelã durante 15 segundos. Misturar o azeite com a hortelã escaldada. Triturar com a varinha mágica. Coar.

Para a apresentação:

Servir o gaspacho numa tigela. Adicionar os cubos de limão e gengibre. Finalizar com azeite de hortelã e pedaços de pimento. Decorar com uma folha de hortelã.

Uma deliciosa sopa fria é sinónimo de uma forma simples e fácil de consumir legumes. O pepino é um ingrediente clássico da dieta mediterrânica. Muito refrescante, pouco calórico e rico em água, destaca-se pelos seus efeitos diuréticos. Tenha em conta também o seu teor de vitaminas e minerais. Ao preparar a sopa de pepino com iogurte grego e a finalizar com umas gambas salteadas estará a preparar um prato fresco, original e, além disso, nutritivo e saboroso.

Ingredientes (para 4 pessoas):

1 iogurte grego natural

3 pepinos descascados e cortados

300 g de miolo de camarão

Azeite virgem extra

Pimenta branca

2 dentes de Alho

Sal

1 colher de sopa de açúcar

Modo de preparação:

Refogar o alho laminado com um fio de azeite. Saltear o camarão. Reservar. Descascar o pepino deixando um pouco de casca, cortar e colocar numa liquidificadora. Adicionar o iogurte grego natural, o sal, uma pitada de pimenta branca, um generoso fio de azeite e uma colher de chá de açúcar branco. Triturar. Servir a sopa de pepino. Adicionar o miolo de camarão salteado e alguns pedaços de pepino. Finalizar com um fio de azeite.

Gaspacho de beterraba

Um gaspacho diferente! A beterraba é baixa em calorias, e por isso é muito consumida no verão. Destaca-se, ainda, pelo seu generoso aporte de nutrientes. Pode consumir-se cozida ou crua. É muito prático ralá-la, triturá-la ou cortá-la em pequenos cubos para acrescentá-la às saladas. Para este gaspacho especial a sugestão é incorporar a beterraba triturada, e combinar com outros ingredientes saborosos como pepinos, tomates, cebolas e alhos.

Ingredientes (para 4 pessoas):

450g de beterraba cozida

1kg de tomate chucha

2 dentes de alho

½ pepino

½ pimento verde

¼ cebola

40ml de azeite

40ml de vinagre

60g de requeijão

1 pequeno punhado de nozes

10g de sal

Modo de preparação: