Cozinha vegana no »Dois às 10»: Receita de Rojões de Seitan por Inês Sousa Real

Dicas para substituir carne por seitan em receitas portuguesas

Recebemos na cozinha do «Dois às 10» Inês Sousa Real, porta-voz do PAN, que segue uma alimentação 100% vegetal e um estilo de vida vegano.

Recordamos o dia em que a porta-voz do PAN revelou a Cristina Ferreira e Cláudio Ramos como a sua mãe reagiu à sua escolha de não comer carne:

Inês partilha uma receita de Rojões de seitan à portuguesa.

Ingredientes:

150 g seitan

3 folhas de louro

3 dentes de alho

3 a 4 c.sopa molho de seitan

200 ml vinho branco ou tinto

1 c.sopa pimentão doce em pó

1 c.sobremesa paprika fumada em pó

1/2 c.chá cominhos em pó

1/4 c.chá noz moscada em pó

pimenta preta (a gosto)

Sal (a gosto)

3 c.sopa amido de milho

3 c.sopa polvilho azedo

5 c.sopa azeite

pickles (a gosto)

azeitonas (a gosto)

Molho coentros frescos ou salsa

Como fazer:

1.Demolhar/hidratar o seitan:

Numa taça juntar o seitan, água a ferver e deixar demolhar por pelo menos 30 minutos.Passado 30 minutos, espremer com mãos o excesso de água.

2.Marinar:

Transferir a seitan demolhada e sem a água para uma taça. Temperar: como o pimentão doce, a paprika fumada, os cominhos, a noz-moscada, a pimenta preta, o sal, as folhas de louro, os dentes de alho esmagados, o vinho branco e o molho de seitan.Envolver muito bem com as mãos e deixar marinar por pelo menos 1 hora para ganhar todo o sabor das especiarias. Nota: quanto mais tempo marinar, mais sabor irá ganhar.

3. Envolver o seitan nas farinhas:

Com as mãos espremer os pedaços de seitan para retirar o excesso de liquido da marinada. Transferir para uma taça. Nota: o líquido que sobra pode ser usado em outra receita. Ao seitan já marinada e espremida, juntar o amido de milho e o polvilho azedor. Envolver tudo muito bem com as mãos.

4.Saltear/fritar a seitan em azeite:

Numa wok aquecer o azeite. Quando estiver quente, juntar a seitan já marinada e envolvida com o amido e o polvilho e deixar saltear/fritar em lume médio até ficar dourada. Mexer para que a seitan cozinhe de todos os lados.

5.Finalizar o prato:

Desligar o lume e juntar: os pickles picados, os coentros picados e as azeitonas. Servir com arroz ou batatas.

Veja aqui a receita passo a passo: