Estes ovos mexidos vão surpreendê-lo! Descubra o ingrediente secreto que os torna únicos

Descubra o segredo por trás deste prato e surpreenda todos

Se procura uma receita simples, deliciosa e ideal para um almoço familiar, não procure mais. O influenciador digital Fábio Belo partilhou uma receita irresistível de Ovos Mexidos com Farinheira e Cogumelos, uma combinação que vai surpreender o seu paladar. Espreite, em baixo, a receita.

Ingredientes:

6 ovos

2 colheres de sopa de manteiga

1 farinheira

300g de cogumelos frescos

Sal a gosto

Modo de preparação:

Comece pela base: Numa frigideira, adicione a manteiga, a farinheira cortada em pedaços e os cogumelos frescos cortados em quartos. Tempere com uma pitada de sal a gosto. Cozinhe em fogo baixo até que os cogumelos estejam bem cozinhados e a farinheira comece a libertar o seu sabor característico. Adicione os ovos: Quando os cogumelos e a farinheira estiverem prontos, adicione os ovos batidos à frigideira. Mexa bem até que os ovos fiquem cremosos e bem incorporados com os cogumelos e a farinheira. O segredo é cozinhar em fogo baixo, para que os ovos fiquem suaves e bem cozinhados, sem ficarem secos.

Dica:

Para dar um toque extra à receita, pode adicionar ervas frescas, como salsa ou cebolinho, no final da preparação. Isso trará frescura e e cor ao prato.

