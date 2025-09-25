Esta receita é perfeita para resolver jantares de semana em dias complicados

Quando não temos muito tempo para fazer o jantar, pensamos em receitas simples e fáceis de fazer. Esta é uma delas.
Ingredientes
- 2 farinheiras;
- 200gr espinafres;
- 200gr queijo ralado;
- 6 ovos.
Preparação
1. Num pirex untado com azeite distribua pedaços de farinheira. Sobre as farinheiras disponha os espinafres cozidos e o queijo ralado.
2. Por fim, regue os ingredientes com os ovos batidos. Leve ao forno a 180º, durante 30 minutos.
Receita feita por Fábio Belo:
Email: fabiojpbelo@gmail.com | dailyfabio@gmail.com
Site: www.fabiobelo.pt
