Esta receita é perfeita para resolver jantares de semana em dias complicados

30 receitas fáceis e baratas para os jantares de segunda à sexta

Quando não temos muito tempo para fazer o jantar, pensamos em receitas simples e fáceis de fazer. Esta é uma delas.

Ingredientes

- 2 farinheiras;

- 200gr espinafres;

- 200gr queijo ralado;

- 6 ovos.

Preparação

1. Num pirex untado com azeite distribua pedaços de farinheira. Sobre as farinheiras disponha os espinafres cozidos e o queijo ralado.

2. Por fim, regue os ingredientes com os ovos batidos. Leve ao forno a 180º, durante 30 minutos.

Receita feita por Fábio Belo:

Email: fabiojpbelo@gmail.com | dailyfabio@gmail.com

Site: www.fabiobelo.pt

