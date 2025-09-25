Esta receita é perfeita para resolver jantares de semana em dias complicados

  • Dois às 10
  • Há 17 min

Quando não temos muito tempo para fazer o jantar, pensamos em receitas simples e fáceis de fazer. Esta é uma delas.

Ingredientes

- 2 farinheiras;

- 200gr espinafres;

- 200gr queijo ralado;

- 6 ovos.

Preparação

1. Num pirex untado com azeite distribua pedaços de farinheira. Sobre as farinheiras disponha os espinafres cozidos e o queijo ralado.

2. Por fim, regue os ingredientes com os ovos batidos. Leve ao forno a 180º, durante 30 minutos.

Receita feita por Fábio Belo:

Email: fabiojpbelo@gmail.com | dailyfabio@gmail.com

Site: www.fabiobelo.pt

Veja ainda na galeria que preparámos outras receitas simples para jantares de família.

