Se os bifes de frango já cansam lá em casa, esta receita espanhola é a solução

Uma receita espanhola promete transformar o frango de todos os dias num prato suculento e cheio de sabor, perfeito para surpreender a família.

O frango é um dos alimentos mais presentes na mesa portuguesa, justamente pela sua versatilidade e sabor. Uma proposta partilhada pela conta de Instagram @receitasaprendaespana, seguida por mais de 14 mil utilizadores, promete reinventar a forma de confecionar este prato tão habitual. A receita alia ingredientes simples a um modo de preparação que resulta num frango macio, aromático e cheio de sabor, perfeito para surpreender a família.

Para confecionar esta sugestão são necessários:

Duas peitos de frango

Um ovo

Uma chávena de natas

Três dentes de alho picados

Uma colher de sopa de mostarda

Uma colher de chá de sal

Meia colher de chá de pimenta preta

Uma colher de chá de orégãos

Uma colher de chá de pimentão doce

Uma colher de chá de essência de baunilha

Meia chávena de farinha de trigo

Óleo (para fritar)

Salsa picada (opcional, para guarnecer)

Preparação:

1. Preparar o Frango:

Corte os peitos de frango em pedaços mais pequenos.

Coloque todos os pedaços num recipiente.

2. Preparar o Molho:

Numa taça separada, misture o ovo, as natas e o alho picado.

Adicione a mostarda, o sal, a pimenta, os orégãos, o pimentão doce e a essência de baunilha.

Mexa até que todos os ingredientes estejam bem integrados.

3. Combinar e infundir:

Verta o molho sobre os pedaços de frango.

Misture cuidadosamente para que cada pedaço fique coberto pelo molho.

4. Adicionar a farinha:

Acrescente a farinha de trigo à mistura de frango e molho.

Envolva bem para que a farinha se integre completamente.

5. Fritar o frango:

Aqueça o óleo numa frigideira.

Coloque os pedaços de frango no óleo quente e frite até dourarem de ambos os lados.

6. Finalizar e servir:

Retire o frango da frigideira e coloque sobre papel de cozinha para absorver o excesso de óleo.

Se desejar, adicione salsa picada para guarnecer.

Segundo a partilha, esta receita transforma o frango num prato cheio de textura e sabor, ideal para inovar nas refeições do quotidiano e surpreender todos à mesa com uma combinação original de ingredientes.



