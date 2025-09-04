Se os bifes de frango já cansam lá em casa, esta receita espanhola é a solução

  • Dois às 10
  • Há 44 min

Uma receita espanhola promete transformar o frango de todos os dias num prato suculento e cheio de sabor, perfeito para surpreender a família.

O frango é um dos alimentos mais presentes na mesa portuguesa, justamente pela sua versatilidade e sabor. Uma proposta partilhada pela conta de Instagram @receitasaprendaespana, seguida por mais de 14 mil utilizadores, promete reinventar a forma de confecionar este prato tão habitual. A receita alia ingredientes simples a um modo de preparação que resulta num frango macio, aromático e cheio de sabor, perfeito para surpreender a família.

Para confecionar esta sugestão são necessários:

  • Duas peitos de frango
  • Um ovo
  • Uma chávena de natas
  • Três dentes de alho picados
  • Uma colher de sopa de mostarda
  • Uma colher de chá de sal
  • Meia colher de chá de pimenta preta
  • Uma colher de chá de orégãos
  • Uma colher de chá de pimentão doce
  • Uma colher de chá de essência de baunilha
  • Meia chávena de farinha de trigo
  • Óleo (para fritar)
  • Salsa picada (opcional, para guarnecer)

 Preparação:

1. Preparar o Frango:

  • Corte os peitos de frango em pedaços mais pequenos.
  • Coloque todos os pedaços num recipiente.

2. Preparar o Molho:

  • Numa taça separada, misture o ovo, as natas e o alho picado.
  • Adicione a mostarda, o sal, a pimenta, os orégãos, o pimentão doce e a essência de baunilha.
  • Mexa até que todos os ingredientes estejam bem integrados.

3. Combinar e infundir:

  • Verta o molho sobre os pedaços de frango.
  • Misture cuidadosamente para que cada pedaço fique coberto pelo molho.

4. Adicionar a farinha:

  • Acrescente a farinha de trigo à mistura de frango e molho.
  • Envolva bem para que a farinha se integre completamente.

5. Fritar o frango:

  • Aqueça o óleo numa frigideira.
  • Coloque os pedaços de frango no óleo quente e frite até dourarem de ambos os lados.

6. Finalizar e servir:

  • Retire o frango da frigideira e coloque sobre papel de cozinha para absorver o excesso de óleo.
  • Se desejar, adicione salsa picada para guarnecer.

Segundo a partilha, esta receita transforma o frango num prato cheio de textura e sabor, ideal para inovar nas refeições do quotidiano e surpreender todos à mesa com uma combinação original de ingredientes.


Veja, ainda, na galeria em cima, receitas para aproveitar sobras de frango.

