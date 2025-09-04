Se os bifes de frango já cansam lá em casa, esta receita espanhola é a solução

Uma receita espanhola promete transformar o frango de todos os dias num prato suculento e cheio de sabor, perfeito para surpreender a família.
O frango é um dos alimentos mais presentes na mesa portuguesa, justamente pela sua versatilidade e sabor. Uma proposta partilhada pela conta de Instagram @receitasaprendaespana, seguida por mais de 14 mil utilizadores, promete reinventar a forma de confecionar este prato tão habitual. A receita alia ingredientes simples a um modo de preparação que resulta num frango macio, aromático e cheio de sabor, perfeito para surpreender a família.
Para confecionar esta sugestão são necessários:
- Duas peitos de frango
- Um ovo
- Uma chávena de natas
- Três dentes de alho picados
- Uma colher de sopa de mostarda
- Uma colher de chá de sal
- Meia colher de chá de pimenta preta
- Uma colher de chá de orégãos
- Uma colher de chá de pimentão doce
- Uma colher de chá de essência de baunilha
- Meia chávena de farinha de trigo
- Óleo (para fritar)
- Salsa picada (opcional, para guarnecer)
Preparação:
1. Preparar o Frango:
- Corte os peitos de frango em pedaços mais pequenos.
- Coloque todos os pedaços num recipiente.
2. Preparar o Molho:
- Numa taça separada, misture o ovo, as natas e o alho picado.
- Adicione a mostarda, o sal, a pimenta, os orégãos, o pimentão doce e a essência de baunilha.
- Mexa até que todos os ingredientes estejam bem integrados.
3. Combinar e infundir:
- Verta o molho sobre os pedaços de frango.
- Misture cuidadosamente para que cada pedaço fique coberto pelo molho.
4. Adicionar a farinha:
- Acrescente a farinha de trigo à mistura de frango e molho.
- Envolva bem para que a farinha se integre completamente.
5. Fritar o frango:
- Aqueça o óleo numa frigideira.
- Coloque os pedaços de frango no óleo quente e frite até dourarem de ambos os lados.
6. Finalizar e servir:
- Retire o frango da frigideira e coloque sobre papel de cozinha para absorver o excesso de óleo.
- Se desejar, adicione salsa picada para guarnecer.
Segundo a partilha, esta receita transforma o frango num prato cheio de textura e sabor, ideal para inovar nas refeições do quotidiano e surpreender todos à mesa com uma combinação original de ingredientes.
