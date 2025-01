Esta deliciosa massa prepara-se em apenas 5 minutos! Aprenda como fazer

Procura ideias de receitas rápidas e deliciosas para fazer quando chega a casa tarde do trabalho? Esta é a solução para si!

Segundo Fábio Belo, influenciador digital, esta é a receita ideal para quando tem pouco tempo para cozinhar e apetece-lhe uma comida de conforto. Ansioso por saber como se faz esta massa? Espreite a receita!

Receita: Massa rápida no forno

Ingredientes:

300g de massa cozida;

1 chouriço picado;

150ml de natas;

25g de orégãos;

75g de queijo ralado.

Preparação:

Num recipiente, junte a massa, o chouriço, as natas e os orégãos. Envolva os ingredientes. Deite o preparado num pirex e polvilhe com queijo ralado. Leve ao forno, a 180ºC, durante cerca de 15 minutos.

