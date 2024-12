Aproveite as sobras de Natal na air fryer: receitas rápidas para economizar

DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Após as festividades de Natal, é comum ficar com restos de comida. Mas em vez de deixar tudo para trás, que tal reaproveitar essas sobras de forma prática e deliciosa usando a airfryer? A airfryer não só economiza tempo, mas também mantém o sabor e a crocância dos pratos. Aqui estão algumas ideias para transformar as sobras de Natal em novas receitas de dar água na boca!

1. Croquetes de Carne de Peru ou Frango

Se sobrou carne de peru ou frango assado, os croquetes são uma excelente opção para reaproveitar. Fáceis de fazer e super crocantes na airfryer, são perfeitos para um lanche ou aperitivo.

Ingredientes:

Sobras de carne de peru ou frango desfiada

1 batata média cozida e amassada

1/2 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 ovo

Farinha de trigo (quanto baste)

Sal e pimenta a gosto

Ervas finas (opcional)

Óleo em spray

Modo de preparação:

Em uma frigideira, refogue a cebola e o alho até ficarem dourados. Misture a carne desfiada com a batata amassada e o refogado de cebola e alho. Tempere com sal, pimenta e ervas finas. Modele a mistura em pequenos croquetes. Passe os croquetes na farinha de trigo e depois no ovo batido. Preaqueça a airfryer a 180°C e coloque os croquetes na air fryer. Pulverize com óleo em spray. Cozinhe por cerca de 10 minutos, virando-os na metade do tempo, até ficarem dourados e crocantes.

2. Empadas de Sobras de Carne ou Bacalhau

As empadas são uma forma excelente de reaproveitar qualquer tipo de carne ou peixe, especialmente o bacalhau, que costuma ser uma das estrelas da ceia de Natal.

Ingredientes:

Sobras de carne, frango ou bacalhau desfiado

Massa folhada ou massa para empadas

1/2 cebola picada

Azeitonas picadas (opcional)

Salsa picada

Sal e pimenta a gosto

Queijo ralado (opcional)

Ovo para pincelar

Modo de preparação:

Refogue a cebola até dourar, adicione a carne ou bacalhau desfiado, as azeitonas e a salsa. Tempere com sal e pimenta a gosto. Abra a massa folhada e corte em círculos do tamanho da forma de empada. Coloque uma colher de recheio no centro de cada círculo de massa, feche as bordas e pincele com ovo batido. Preaqueça a airfryer a 180°C e coloque as empadas na air fryer. Cozinhe por 15 minutos, ou até que fiquem douradas e crocantes.

3. Bolinhos de Arroz

Se sobrou arroz, pode transformá-lo em deliciosos bolinhos crocantes para acompanhar uma refeição ou servir como petisco.

Ingredientes:

Sobras de arroz

1 ovo

Queijo ralado a gosto

1/4 de cebola picada

Salsa ou cebolinha picada

Sal e pimenta a gosto

Farinha de trigo (quanto baste)

Óleo em spray

Modo de preparação:

Em uma tigela, misture o arroz com o ovo, o queijo ralado, a cebola e as ervas. Tempere com sal e pimenta. Modele os bolinhos com as mãos e passe-os levemente na farinha de trigo. Pulverize o cesto da airfryer com óleo em spray e coloque os bolinhos. Preaqueça a airfryer a 180°C e cozinhe os bolinhos por cerca de 10 minutos, virando-os na metade do tempo, até que fiquem dourados e crocantes.

4. Tartes de Frutas Cristalizadas

As sobras de frutas cristalizadas ou compotas de Natal podem ser transformadas em pequenas tartes para um lanche ou sobremesa rápida.

Ingredientes:

Sobras de frutas cristalizadas ou compotas

Massa de pastelaria pronta

1 gema de ovo (para pincelar)

Açúcar (opcional)

Modo de preparação:

Abra a massa de pastelaria e corte em círculos para caberem em forminhas de tarte. Coloque uma colher de frutas cristalizadas ou compota no centro de cada círculo. Feche as bordas, formando pequenas tartes, e pincele com a gema de ovo. Preaqueça a airfryer a 180°C e coloque as tartes na air fryer. Cozinhe por 10 minutos, ou até que a massa fique dourada e crocante. Se desejar, polvilhe com açúcar antes de servir.

5. Tiras de Bacon Crocantes com Sobras de Peru ou Presunto

Se sobrou bacon ou presunto de Natal, pode combinar com carne de peru ou frango para fazer tiras crocantes.

Ingredientes:

Sobras de bacon ou presunto cortado em tiras

Sobras de carne de peru ou frango desfiada

Molho de soja ou mostarda (opcional)

Pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparação:

Corte o bacon ou presunto em tiras pequenas. Misture as sobras de carne de peru ou frango com um pouco de molho de soja ou mostarda, se desejar. Modele a mistura em pequenas tiras e coloque-as na air fryer. Preaqueça a airfryer a 200°C e cozinhe por 8 a 10 minutos, até que as tiras fiquem crocantes.

6. Pão de Ló Recheado com Sobras de Chantilly

Se sobrou chantilly de alguma sobremesa de Natal, pode rechear fatias de pão de ló ou até mesmo pão de forma para fazer uma sobremesa rápida e deliciosa.

Ingredientes:

Chantilly

Pão de ló ou pão de forma

Frutas cristalizadas ou passas (opcional)

Açúcar de confeiteiro (opcional)

Modo de preparo:

Corte o pão de ló ou as fatias de pão de forma em pedaços pequenos. Recheie com o chantilly e, se desejar, adicione frutas cristalizadas ou passas. Feche os pedaços de pão e, se quiser, pincele com mais creme ou um pouco de mel. Preaqueça a airfryer a 180°C e coloque as fatias recheadas na air fryer. Cozinhe por 5 a 7 minutos, ou até que fiquem douradas e crocantes. Polvilhe com açúcar de confeiteiro antes de servir.

Reaproveitar as sobras de Natal nunca foi tão fácil e saboroso! Com a ajuda da airfryer, pode transformar ingredientes simples em pratos incríveis de maneira rápida e eficiente. Estas receitas são perfeitas para evitar o desperdício e ainda aproveitar o melhor dos sabores natalinos, criando novos pratos para saborear com a família e amigos.

