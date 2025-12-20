Do arroz doce aos sonhos, estas são as receitas que vai querer fazer este Natal

  • Fábio Belo
  • Há 1h e 33min

Comece já a pensar nos pratos que vão pintar a mesa de Natal

Seja com uma mesa farta ou com apenas uma ou duas receitas bem escolhidas, a mesa de Natal tem sempre um encanto especial. Já decidiu o que vai preparar este ano?

A pensar na época festiva, que se aproxima a passos largos, reunimos algumas das melhores receitas de Natal para o ajudar a escolher. Dos clássicos incontornáveis — como filhoses, sonhos ou bolo-rei — a propostas mais criativas e até opções mais saudáveis, há sugestões para todos os gostos.

Descubra todas as receitas de Natal na galeria acima.

