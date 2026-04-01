Aprenda a preparar o clássico ensopado de borrego para a Páscoa

  • Dois às 10
  • 1 abr, 10:31
Chef Hernâni
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O Chef Hernâni Ermida esteve no Dois às 10 e explicou tudo.

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Com a chegada da Páscoa, há sabores que falam mais alto — e o ensopado de borrego é um dos grandes protagonistas desta época. Simples de preparar, económico e cheio de tradição, este prato é perfeito para reunir a família à mesa.

O Chef Hernâni Ermida esteve no Dois às 10 e ensinou como preparar.

📝 Ingredientes (para 5 pessoas)

  • 1 kg de borrego em pedaços
  • 1 cebola
  • 3 dentes de alho
  • 1 dl de azeite
  • 1 colher de chá de pimentão doce
  • 2 dl de vinho branco
  • 0,5 dl de vinagre
  • 1 ramo de hortelã ou salsa
  • Sal e pimenta q.b.
  • Farinha para envolver a carne

Para acompanhar:

  • Fatias de pão de centeio
  • Azeite e 2 dentes de alho (para fritar o pão)

 Modo de preparação

- Comece por temperar o borrego com sal, pimenta e alho picado. Misture bem e deixe repousar cerca de uma hora, para ganhar sabor.

- De seguida, passe os pedaços de carne por farinha. Num tacho, aqueça o azeite e doure o borrego de ambos os lados.

- Junte a cebola picada e deixe cozinhar até ficar macia. Acrescente o pimentão doce, o vinagre e o vinho branco, envolva bem, tape o tacho e deixe cozinhar em lume brando até a carne ficar tenra.

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- Vá mexendo de vez em quando e, se necessário, adicione pequenas quantidades de água quente para manter o molho. O objetivo é obter um ensopado dourado e com um molho cremoso.

- No final, ajuste o sal, adicione o ramo de hortelã e deixe repousar cerca de 5 minutos.

Sirva com fatias de pão de centeio fritas em azeite e alho — ou, se preferir, com batatas cozidas.

Temas: Receitas Pascoa Borrego Dois às 10
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