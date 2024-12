Petiscos para a Passagem de Ano na air fryer: sem glúten e sem lactose

DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

A noite de Passagem de Ano é uma oportunidade única para celebrar com os amigos e a família, e nada melhor do que preparar petiscos deliciosos e rápidos. Para quem tem restrições alimentares, como a intolerância ao glúten ou à lactose, é possível criar opções saborosas e fáceis, com a ajuda da nossa fiel amiga, a air fryer. Estas receitas sem glúten e sem lactose são perfeitas para a entrada de 2025, oferecendo pratos irresistíveis e saudáveis.

1. Croquetes de Frango e Espinafres

Ingredientes:

300 g de peito de frango cozido e desfiado

100 g de espinafres frescos

1 ovo (opcional para ligar a mistura)

2 colheres de sopa de farinha sem glúten

Sal e pimenta a gosto

Azeite (para pincelar)

Preparação:

Numa frigideira, salteie os espinafres até murcharem e reserve. Num recipiente, misture o frango desfiado, os espinafres cozinhados, a farinha sem glúten e o ovo (se usar). Tempere com sal e pimenta. Modele a mistura em pequenas bolinhas ou croquetes. Pincele com azeite e coloque-os na air fryer a 180ºC durante 10 a 12 minutos, virando-os a meio tempo.

2. Palitos de Batata Doce

Ingredientes:

2 batatas doces médias

1 colher de sopa de azeite

Sal e pimenta a gosto

1 colher de chá de pimentão doce (opcional)

Preparação:

Lave bem as batatas doces e corte-as em palitos finos. Coloque os palitos numa taça e tempere com azeite, sal, pimenta e pimentão doce. Coloque os palitos no cesto da air fryer a 180ºC durante 15 minutos, mexendo-os a meio do tempo para que fiquem dourados por igual.

3. Almôndegas de Carne de Peru

Ingredientes:

300 g de carne de peru picada

1 dente de alho picado

1 colher de sopa de farinha de arroz

1 ovo

Sal e pimenta a gosto

Azeite (para pincelar)

Preparação:

Numa taça, misture a carne de peru, o alho, a farinha de arroz e o ovo. Tempere com sal e pimenta e amasse até formar uma mistura homogénea. Modele pequenas almôndegas e pincele-as com azeite. Coloque as almôndegas na air fryer a 180ºC durante 12 a 15 minutos, virando-as a meio do tempo para que fiquem douradas.

4. Chips de Abobrinha (Courgette)

Ingredientes:

1 courgette grande

1 colher de sopa de azeite

Sal, pimenta e ervas secas a gosto

Preparação:

Corte a courgette em fatias finas. Tempere as fatias com azeite, sal, pimenta e ervas secas. Coloque as fatias na air fryer em camada única, a 160ºC, durante 10 minutos, mexendo de vez em quando para que fiquem crocantes.

5. Bolinhos de Atum

Ingredientes:

2 latas de atum (em água ou azeite, escorrido)

1 ovo

2 colheres de sopa de farinha sem glúten

Salsa picada a gosto

Sal e pimenta a gosto

Preparação:

Numa taça, misture o atum, o ovo, a farinha sem glúten e a salsa picada. Tempere com sal e pimenta e amasse bem até formar uma massa moldável. Modele pequenas bolinhas e coloque-as na cesta da air fryer. Cozinhe a 180ºC durante 10 minutos, virando-as a meio do tempo para garantir que fiquem douradas por igual.

6. Rolinhos de Courgette com Queijo Vegano

Ingredientes:

1 courgette grande

Queijo vegano ralado (quantidade a gosto)

Sal e pimenta a gosto

Preparação:

Corte a courgette em tiras finas no sentido longitudinal. Cozinhe as tiras de courgette na air fryer a 160ºC durante 5 minutos para amolecerem ligeiramente. Coloque o queijo vegano nas tiras e enrole-as. Pincele com azeite e coloque novamente na air fryer a 180ºC durante 8 minutos, até o queijo derreter.

7. Mini Pizzas Sem Glúten

Ingredientes:

Base de pizza sem glúten

Molho de tomate

Ingredientes a gosto (fiambre sem glúten, cogumelos, pimentos, queijo sem lactose, etc.)

Preparação:

Preaqueça a air fryer a 180ºC. Coloque as bases de pizza na cesta da air fryer. Espalhe o molho de tomate, adicione os ingredientes escolhidos e finalize com queijo sem lactose. Cozinhe durante 7 a 10 minutos ou até o queijo derreter e a base ficar crocante.

Veja, em baixo, algumas ideias para aproveitar as sobras do Natal no jantar de Passagem de Ano: