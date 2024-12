Réveillon de última hora: receitas rápidas para receber os amigos em casa

DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Sem tempo para se preparar para o Réveillon? Descubra receitas rápidas e deliciosas, de salgados a doces, para receber os amigos em casa

Receitas rápidas e fáceis para a Passagem de Ano: de salgados a doces

A Passagem de Ano está a chegar e, se ainda não tens planos, não te preocupes! Preparar uma festa de última hora para receber os amigos ou a família em casa pode ser simples e divertido. Para te ajudar a criar uma mesa deliciosa sem perder muito tempo na cozinha, aqui estão algumas receitas rápidas e fáceis que vão agradar a todos. Desde salgados a doces, estas opções são perfeitas para celebrar o Ano Novo de forma descontraída e saborosa.

Salgados

Tarte de Atum Rápida Ingredientes: 1 base de massa folhada

1 lata de atum

1 cebola

1 dente de alho

1 pimento vermelho

100g de queijo ralado

Azeite, sal e pimenta a gosto Modo de preparação: Começa por pré-aquecer o forno a 180°C. Numa frigideira, refoga a cebola e o alho picados em azeite até ficarem dourados. Adiciona o pimento cortado em tiras e deixa cozinhar por alguns minutos. Junta o atum escorrido, tempera com sal e pimenta e mistura bem. Estende a massa folhada numa forma, coloca o recheio e polvilha com o queijo ralado. Leva ao forno durante 20 a 25 minutos ou até a massa estar dourada e o queijo derretido. Mini Empadas de Frango e Cogumelos Ingredientes: Massa quebrada (pode ser comprada pronta)

2 peitos de frango cozidos e desfiados

100g de cogumelos frescos picados

1 cebola

2 colheres de sopa de azeite

Sal, pimenta e noz-moscada a gosto

1 gema de ovo para pincelar Modo de preparação: Refoga a cebola picada em azeite até ficar dourada. Adiciona os cogumelos e deixa cozinhar até libertarem água. Junta o frango desfiado, tempera com sal, pimenta e noz-moscada e mistura bem. Com a massa quebrada, forra formas de queques, coloca o recheio e cobre com mais um pedaço de massa. Pincela com a gema de ovo e leva ao forno a 180°C durante cerca de 15 minutos ou até as empadas ficarem douradas. Tostas de Presunto e Queijo Ingredientes: Pão de forma ou baguete

Fatias de presunto

Queijo mozzarella ou queijo de cabra

Azeite, orégãos e pimenta a gosto Modo de preparação: Corta o pão em fatias e coloca-as numa assadeira. Regua com um fio de azeite e coloca uma fatia de presunto por cima de cada tosta. Adiciona uma fatia de queijo e polvilha com orégãos e pimenta. Leva ao forno a 180°C durante 5 a 10 minutos ou até o queijo derreter.

Doces

Pavlova de Frutas Ingredientes: 4 claras de ovo

200g de açúcar

1 colher de chá de vinagre branco

1 colher de chá de amido de milho

200ml de natas frescas

Frutas frescas (morango, kiwi, manga, ...) Modo de preparação: Bate as claras em castelo e, quando começarem a espumar, vai adicionando o açúcar aos poucos até obter um merengue firme. Acrescenta o vinagre e o amido de milho e bate mais um pouco. Coloca o merengue numa forma forrada com papel vegetal, fazendo uma base e formando uma pequena borda. Leva ao forno pré-aquecido a 120°C durante 1 hora. Desliga o forno e deixa o merengue arrefecer dentro. Bate as natas até ficarem bem firmes e espalha por cima do merengue. Decora com as frutas frescas. Bolinhos de Laranja e Amêndoa Ingredientes: 2 ovos

100g de açúcar

100ml de sumo de laranja

100g de amêndoa moída

100g de farinha

1 colher de chá de fermento Modo de preparação: Bate os ovos com o açúcar até obter um creme fofo. Junta o sumo de laranja e a amêndoa moída. Peneira a farinha com o fermento e mistura na massa. Coloca pequenas porções de massa em forminhas de queques. Leva ao forno a 180°C durante 15 minutos ou até ficarem dourados. Trufas de Chocolate e Café Ingredientes: 200g de chocolate negro

100ml de natas

1 colher de sopa de café solúvel

Cacau em pó para envolver Modo de preparação: Derrete o chocolate em banho-maria. Aquece as natas e mistura o café solúvel. Junta as natas ao chocolate derretido e mexe até obter uma mistura homogénea. Deixa arrefecer na geladeira durante 1 a 2 horas. Forma pequenas bolinhas com a mistura e envolve-as em cacau em pó.

Veja, em baixo, algumas ideias para aproveitar as sobras do Natal no jantar de Passagem de Ano: