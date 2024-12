As versões saudáveis de vários doces tradicionais do Natal (para comer sem engordar)

Descubra as versões mais leves e saborosas dos doces tradicionais de Natal e delicie-se sem culpa, mantendo a forma durante as festas!

Receitas típicas de Natal saudáveis para quem está de dieta

O Natal é uma época de celebração e as tradicionais receitas de fim de ano costumam ser carregadas de açúcar, farinhas refinadas e óleos. No entanto, para quem está a seguir uma dieta e quer manter-se saudável, é possível adaptar as receitas típicas natalícias para versões mais leves e nutritivas, sem perder o sabor. A seguir, apresento algumas sugestões de receitas de Natal saudáveis, sem óleo, sem açúcar refinado e sem farinha de trigo, mas igualmente deliciosas.

1. Rabanadas Saudáveis

Ingredientes:

4 fatias de pão integral ou pão de sementes

2 ovos

200 ml de leite de amêndoa (ou outro leite vegetal)

1 colher de chá de canela em pó

1 colher de chá de essência de baunilha

Adoçante natural (stevia ou xilitol, a gosto)

Preparação:

Bata os ovos com o leite vegetal, a canela, a essência de baunilha e o adoçante até obter uma mistura homogénea. Mergulhe as fatias de pão na mistura, deixando absorver bem. Coloque as fatias numa frigideira antiaderente quente e cozinhe de ambos os lados até ficarem douradas. Sirva as rabanadas com uma polvilhada de canela ou algumas fatias de fruta fresca.

2. Sonhos de Natal Saudáveis

Ingredientes:

150 g de puré de batata-doce

100 g de farinha de amêndoa

1 ovo

1 colher de chá de essência de baunilha

1 colher de chá de fermento em pó

Canela em pó a gosto

Adoçante natural (stevia ou xilitol, a gosto)

Preparação:

Cozinhe a batata-doce até ficar macia e faça puré. Misture o puré de batata-doce com a farinha de amêndoa, o ovo, a essência de baunilha, o fermento e a canela. Modele a massa em pequenas bolinhas e coloque-as numa assadeira forrada com papel vegetal. Leve ao forno a 180ºC durante 15-20 minutos ou até ficarem douradas. Sirva os sonhos com um toque de canela.

3. Filhoses de Natal

Ingredientes:

200 g de farinha de arroz

1 colher de sopa de amido de milho

2 ovos

100 ml de leite de aveia

1 colher de chá de fermento em pó

1 colher de chá de essência de baunilha

Casca de 1 laranja ralada

Adoçante natural (stevia ou xilitol, a gosto)

Preparação:

Misture todos os ingredientes secos numa taça: a farinha de arroz, o amido de milho e o fermento. Numa outra taça, bata os ovos com o leite de aveia, a essência de baunilha e a casca de laranja. Junte os ingredientes líquidos aos secos, mexendo até obter uma massa homogénea. Modele as filoses em pequenas bolinhas e leve ao forno a 180ºC por cerca de 20 minutos ou até ficarem douradas. Sirva com um pouco de canela por cima.

4. Arroz Doce Saudável

Ingredientes:

1 chávena de arroz integral

400 ml de leite de coco light

2 colheres de sopa de adoçante natural (stevia ou xilitol)

1 pau de canela

Casca de 1 limão

1 colher de chá de essência de baunilha

Preparação:

Cozinhe o arroz integral em água até ficar bem macio. Numa panela, adicione o leite de coco, o adoçante, o pau de canela e a casca de limão. Deixe ferver e, em seguida, adicione o arroz cozido. Cozinhe em fogo baixo até o arroz absorver o leite e obter uma consistência cremosa. Retire o pau de canela e a casca de limão. Adicione a essência de baunilha e misture bem. Sirva morno ou frio, polvilhado com canela.

5. Torta de Laranja Sem Açúcar

Ingredientes:

3 laranjas (sumo e casca)

4 ovos

100 g de farinha de amêndoa

1 colher de chá de fermento em pó

Adoçante natural (stevia ou xilitol, a gosto)

Preparação:

Bata os ovos com o adoçante até ficarem bem misturados. Adicione o sumo e a casca ralada das laranjas e continue a bater. Junte a farinha de amêndoa e o fermento, mexendo até obter uma massa homogénea. Coloque a mistura numa forma untada e leve ao forno a 180ºC por cerca de 30-40 minutos ou até a torta estar cozida (faça o teste do palito). Sirva decorada com algumas fatias de laranja.

6. Tronco de Natal Saudável

Ingredientes:

200 g de farinha de amêndoa

4 ovos

1 colher de chá de fermento em pó

1 colher de chá de essência de baunilha

100 ml de leite de amêndoa

Cacau em pó sem açúcar (para decorar)

Frutos vermelhos ou outras frutas para decoração

Preparação:

Bata os ovos com o adoçante até ficarem bem misturados. Junte o leite de amêndoa, a farinha de amêndoa e o fermento e continue a bater até a massa ficar homogénea. Coloque a massa numa forma de silicone para rolo e leve ao forno a 180ºC por 20-25 minutos ou até estar cozida. Retire do forno e desenforme. Enrole cuidadosamente o bolo ainda quente. Decore com cacau em pó e frutas frescas.

7. Broas de Milho Saudáveis

Ingredientes:

200 g de farinha de milho

100 g de farinha de amêndoa

1 colher de chá de fermento em pó

2 ovos

50 ml de leite de aveia

Adoçante natural (stevia ou xilitol, a gosto)

1 colher de chá de canela

Preparação:

Misture as farinhas, o fermento, a canela e o adoçante. Adicione os ovos e o leite de aveia, mexendo até formar uma massa homogénea. Modele pequenas bolinhas e coloque-as numa assadeira forrada com papel vegetal. Leve ao forno a 180ºC durante 15-20 minutos ou até as broas estarem douradas.

Com estas receitas, é possível manter a tradição natalícia, sem comprometer a dieta. Usando ingredientes mais saudáveis e alternativas naturais para adoçar e dar sabor, conseguimos recriar sabores típicos do Natal de uma forma mais leve e nutritiva. Aproveite as festas de fim de ano com estas deliciosas opções, sem sair da linha!

Veja em baixo outras receitas saudáveis para fazer este Natal: