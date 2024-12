Bacalhau com Broa: a receita descomplicada que vai deixar todos rendidos na Consoada

O Bacalhau com Broa é a receita perfeita para um Natal cheio de sabor e tradição, sem complicações. Com poucos ingredientes e um modo de preparação simples, este prato vai conquistar todos à mesa, tornando a sua ceia ainda mais especial.

Bacalhau com Broa: uma delícia natalícia à portuguesa

O Bacalhau com Broa é um prato tradicional que não pode faltar nas mesas de Natal em muitas famílias portuguesas. Simples, saboroso e cheio de tradição, esta receita combina o melhor do bacalhau, um dos pratos mais emblemáticos da culinária portuguesa, com o sabor rústico da broa de milho, criando uma verdadeira iguaria que vai conquistar todos os paladares. Se procura uma receita prática e deliciosa para o seu Natal, o Bacalhau com Broa é a escolha ideal. Fique com a receita do criador de conteúdos Fábio Belo:

Ingredientes:

600 g de batatas

300 g de bacalhau

300 ml de molho bechamel

2 dentes de alho

200 g de cubos de bacon

300 g de broa de milho

Modo de preparação:

Preparação inicial: Comece por cozer as batatas e o bacalhau. Coza as batatas até ficarem tenras e corte-as em cubos. Enquanto isso, desfie o bacalhau em pedaços pequenos, retirando qualquer pele ou espinha. Mistura dos ingredientes: Num pirex, junte as batatas cortadas em cubos, o bacalhau desfiado e o molho bechamel. Misture bem todos os ingredientes para que fiquem bem envoltos no molho cremoso. Preparação da cobertura de broa: Num processador de alimentos, coloque os dentes de alho, o bacon cortado em pedaços pequenos e a broa de milho. Triture tudo até obter uma mistura homogénea e granulada. Montagem do prato: Coloque o preparado de broa e bacon sobre a mistura de bacalhau no pirex, cobrindo toda a superfície. Cozedura no forno: Leve ao forno pré-aquecido a 180ºC durante cerca de 30 minutos ou até a broa estar dourada e crocante.

Dicas e sugestões:

Se preferir um sabor mais intenso, pode adicionar cebola picada à mistura do bacalhau com as batatas.

O Bacalhau com Broa pode ser servido como prato principal, acompanhado de uma salada verde ou legumes assados, fazendo uma refeição completa e deliciosa.

Para um toque ainda mais especial, acrescente algumas azeitonas ou um pouco de queijo ralado por cima da broa antes de levar ao forno.

Este prato, além de ser uma ótima opção para o Natal, pode ser preparado em qualquer ocasião especial, trazendo sempre um sabor autêntico e cheio de tradição. O Bacalhau com Broa é um verdadeiro tesouro da gastronomia portuguesa, que promete encantar todos à mesa com seu sabor reconfortante e textura crocante.

