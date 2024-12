Menu de Natal completo na air fryer: descubra como preparar pratos festivos para a Consoada em poucos minutos!

Prepare uma ceia de Natal rápida, deliciosa e saudável com receitas incríveis feitas na air fryer, para surpreender toda a família!

Ceia de Natal na air fryer: receitas deliciosas e práticas

O Natal é uma época de celebração, e uma das formas mais deliciosas de celebrar é com uma refeição cheia de sabor. Este ano, que tal experimentar a air fryer para tornar a sua ceia de Natal mais prática e saudável? A air fryer vai ajudá-lo a preparar pratos clássicos com menos óleo e em menos tempo, sem perder o sabor tradicional. Aqui estão as receitas para um Natal delicioso, com entradas, pratos principais e sobremesas, todas feitas na air fryer.

Entradas: Bolinhos de Bacalhau na Air Fryer e Croquetes de Peru na Air Fryer

Bolinhos de Bacalhau na Air Fryer

Ingredientes:

400g de bacalhau desfiado e dessalgado

2 batatas médias cozidas

1 cebola pequena picada

2 dentes de alho picados

1 ramo de salsa fresca picada

1 ovo

Sal e pimenta a gosto

Óleo em spray para pincelar

Modo de preparação:

Cozinhe as batatas até ficarem macias e depois amasse-as. Cozinhe o bacalhau em água quente por 10 minutos e depois desfie. Numa tigela, misture o bacalhau desfiado, as batatas amassadas, a cebola picada, o alho e a salsa. Tempere com sal e pimenta a gosto e adicione o ovo para ligar a mistura. Modele a massa em bolinhos e coloque-os no cesto da air fryer. Pulverize com óleo em spray e cozinhe a 180°C por 10 a 12 minutos, virando-os a meio do tempo para ficarem dourados e crocantes.

Croquetes de Peru na Air Fryer

Ingredientes:

300g de peito de peru cozido e desfiado

1 cebola pequena picada

1 dente de alho picado

1/2 chávena de leite

1 colher de sopa de manteiga

1 colher de sopa de farinha de trigo

Sal e pimenta a gosto

1 ovo batido

Farinha de rosca para empanar

Óleo em spray para pincelar

Modo de preparação:

Em uma panela, derreta a manteiga e refogue a cebola e o alho até ficarem macios. Adicione a farinha de trigo e mexa bem até formar uma pasta. Acrescente o leite aos poucos, mexendo constantemente até obter um creme espesso. Misture o peru desfiado, tempere com sal e pimenta e deixe esfriar. Modele a mistura em croquetes e passe-os primeiro no ovo batido e depois na farinha de rosca. Pulverize com óleo e cozinhe a 180°C por 10 a 12 minutos, virando-os para ficarem crocantes de todos os lados.

Pratos principais: Bacalhau com Crosta de Ervas e Alho na Air Fryer e Peru Recheado com Passas na Air Fryer

Bacalhau com Crosta de Ervas e Alho na Air Fryer

Ingredientes:

4 postas de bacalhau dessalgado

3 dentes de alho picados

1/4 de chávena de azeite

1/4 de chávena de pão ralado integral

1/4 de chávena de amêndoas trituradas (opcional)

2 colheres de sopa de salsa picada

1 colher de sopa de tomilho fresco

1 colher de sopa de alecrim fresco

1 colher de chá de raspas de limão

Pimenta e sal a gosto

1/4 de chávena de vinho branco (opcional)

Modo de preparação:

Seque bem as postas de bacalhau com papel toalha e tempere com sal (se necessário) e pimenta. Misture o pão ralado, amêndoas, alho, ervas frescas, raspas de limão e azeite até formar uma pasta úmida. Coloque as postas na cesta da air fryer e cubra cada uma com a mistura de ervas, pressionando levemente. Preaqueça a air fryer a 180°C por 3 minutos. Cozinhe o bacalhau a 180°C por 15 a 18 minutos, até que a crosta esteja dourada e o peixe cozido. Adicione um fio de vinho branco (opcional) e sirva com acompanhamentos de sua preferência.

Peru Recheado com Passas na Air Fryer

Ingredientes:

1 peito de peru (cerca de 1,5 a 2 kg)

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 maçã verde picada (opcional)

1/2 chávena de passas

1/4 de chávena de nozes picadas

1 chávena de pão de forma cortado em cubos

1/4 de chávena de caldo de galinha

Sal e pimenta a gosto

1/4 de chávena de manteiga ou azeite para pincelar

Modo de preparação:

Refogue a cebola e o alho no azeite até ficarem macios. Adicione a maçã picada, as passas, as nozes e o pão cortado em cubos. Regue com o caldo de galinha e tempere com sal e pimenta. Recheie o peito de peru com a mistura e feche com palitos ou amarre com fio de cozinha. Preaqueça a air fryer a 180°C e cozinhe o peru a 180°C por 60 a 75 minutos, virando-o para que cozinhe de forma uniforme. Sirva com batatas assadas ou arroz.

Sobremesas: Rabanadas na Air Fryer e Bolo Rainha Saudável na Air Fryer

Rabanadas na Air Fryer

Ingredientes:

1 baguete ou pão de forma (preferencialmente do dia anterior)

2 ovos

1 chávena de leite (pode ser vegetal)

2 colheres de sopa de mel ou xarope de ácer

1 colher de chá de canela em pó

1 pitada de sal

Óleo em spray para pincelar

Modo de preparação:

Corte o pão em fatias de 2 cm e reserve. Numa tigela, bata os ovos, o leite, o mel, a canela e o sal. Mergulhe as fatias de pão na mistura, pressionando ligeiramente para absorver o líquido. Preaqueça a air fryer a 180°C por 3 minutos. Coloque as fatias de pão no cesto da air fryer, pulverize com óleo em spray e cozinhe a 180°C por 8 a 10 minutos, virando as rabanadas a meio do tempo.

Bolo Rainha Saudável na Air Fryer

Ingredientes:

300g de farinha integral

1 colher de sopa de fermento em pó

100g de tâmaras desidratadas

2 ovos

100g de iogurte natural

1/4 de chávena de azeite

1/4 de chávena de mel

100g de frutas secas (nozes, amêndoas, passas)

1/2 chávena de leite (pode ser vegetal)

1 colher de chá de canela em pó

Instruções:

Coloque as tâmaras em água quente por 10 minutos e depois triture até formar uma pasta. Numa tigela, misture a farinha, o fermento e a canela. Em outra tigela, bata os ovos com o iogurte, o azeite, o mel, o leite e a pasta de tâmaras. Junte os ingredientes secos aos líquidos e adicione as frutas secas. Preaqueça a air fryer a 180°C. Unte a forma com azeite e coloque a massa do bolo nela. Cozinhe a 180°C por 40 a 50 minutos, verificando com um palito se está cozido.

Com estas receitas práticas e deliciosas, a sua ceia de Natal na air fryer vai ser um sucesso! Desde entradas crocantes, pratos principais suculentos até sobremesas irresistíveis, a air fryer é a sua aliada para uma ceia mais rápida e saudável, sem perder o sabor clássico que todos adoram. Experimente e surpreenda os seus convidados com um Natal repleto de sabor e praticidade!

Veja, em baixo, outras sugestões de receitas para confecionar na air fryer neste Natal: