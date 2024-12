Rabanadas na air fryer: receita rápida, saudável e deliciosa para o Natal

Prepare rabanadas irresistíveis na air fryer este Natal! Com uma receita simples, rápida e saudável, vai surpreender a família com um sabor tradicional e menos calorias

Rabanadas na air fryer: uma receita simples e deliciosa para o Natal

As rabanadas são uma das sobremesas mais tradicionais e apreciadas do Natal em Portugal. Com o seu sabor doce e reconfortante, esta iguaria evoca memórias especiais desta época festiva. Este ano, para tornar a preparação ainda mais prática e saudável, que tal preparar as suas rabanadas na air fryer? A air fryer permite manter o sabor delicioso das rabanadas, mas com muito menos gordura, resultando numa versão mais leve e crocante.

Aqui deixamos uma receita simples e deliciosa de rabanadas na air fryer, para que possa desfrutar desta delícia no Natal e surpreender familiares e amigos.

Ingredientes:

1 pão de forma (preferencialmente com 2 ou 3 dias, para que fique mais firme)

2 ovos

1 chávena de leite

1 colher de chá de essência de baunilha (opcional)

1 colher de sopa de açúcar

1 colher de chá de canela em pó

2 colheres de sopa de manteiga derretida

Açúcar e canela a gosto (para polvilhar)

Modo de preparação:

1. Preparar o pão:

Corte o pão em fatias com cerca de 2 cm de espessura. Se o pão estiver fresco, coloque as fatias numa travessa e deixe-as descansar durante 15 a 20 minutos, para que seque um pouco. Isso ajuda a absorver melhor os líquidos da receita.

2. Preparar a mistura de leite:

Numa tigela grande, misture o leite com a essência de baunilha (se utilizar) e a colher de sopa de açúcar. Mexa bem até o açúcar dissolver completamente.

3. Preparar os ovos:

Noutra tigela, bata os dois ovos até ficarem bem misturados. Reserve.

4. Montar as rabanadas:

Passe cada fatia de pão primeiro na mistura de leite, deixando que o pão absorva bem o líquido, e depois no ovo batido, cobrindo bem ambos os lados da fatia.

5. Preaquecer a air fryer:

Preaqueça a air fryer a 180°C durante cerca de 3 minutos.

6. Cozinhar as rabanadas:

Pincele a cesta da Air Fryer com um pouco de manteiga derretida para evitar que as rabanadas grudem. Coloque as fatias de pão na cesta, certificando-se de que não se sobreponham, para que fiquem crocantes por todos os lados. Se necessário, pode fazer isso em duas etapas, dependendo do tamanho da sua Air Fryer.

Cozinhe a 180°C durante 8 a 10 minutos, virando as fatias a meio do tempo, para que fiquem douradas e crocantes de forma uniforme. O tempo pode variar ligeiramente consoante o modelo da sua Air Fryer, por isso esteja atento ao ponto das rabanadas.

7. Finalizar as rabanadas:

Retire as rabanadas da air fryer e, enquanto ainda estão quentes, polvilhe-as com uma mistura de açúcar e canela a gosto. Este toque final vai deixar as rabanadas ainda mais irresistíveis.

8. Servir:

Sirva as rabanadas quentes ou em temperatura ambiente, acompanhadas de um bom vinho do Porto ou um chá quente, para aproveitar ainda mais o sabor tradicional do Natal.

Dicas:

Se quiser dar um toque ainda mais especial, pode adicionar um pouco de licor de laranja ou rum à mistura de leite.

Para uma versão mais saudável, pode substituir o açúcar refinado por adoçante ou mel.

As rabanadas também ficam deliciosas com calda de frutos vermelhos ou até mesmo uma bola de gelado.

Com esta receita de rabanadas na air fryer, pode desfrutar de uma sobremesa tradicional, mais saudável e sem perder o sabor caseiro que tanto nos encanta no Natal. Experimente e surpreenda-se com a crocância e leveza desta versão moderna e prática!

