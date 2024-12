Sabia que os restos de bolo-rei podem virar uma sobremesa deliciosa? Veja como!

O Natal traz muitos momentos de alegria e, por vezes, também traz consigo um excesso de comida, incluindo o famoso bolo rei. Se o seu bolo-rei já perdeu a frescura, não se preocupe! Há uma forma deliciosa e simples de aproveitar as sobras sem desperdiçar. Um pudim de bolo rei é uma excelente opção para reutilizar as partes que ficaram durinhas e sem sabor, transformando-as numa sobremesa irresistível.

Aqui está uma receita fácil para um Pudim de bolo-rei, ideal para quem quer economizar e ainda saborear uma sobremesa deliciosa!

Preparar o bolo-rei: Comece cortando as sobras de bolo-rei em pedaços pequenos, para que fiquem mais fáceis de misturar com os outros ingredientes. Se o bolo estiver muito seco, pode adicionar um pouco de leite ou licor (como o licor de laranja) para amolecer.

Aquecer o leite e as natas: Em uma panela, coloque o leite e as natas e aqueça em fogo baixo até começar a ferver. Não deixe ferver completamente, só até o ponto de fervura. Retire do fogo.

Bater os ovos e o açúcar: Em uma tigela, bata os ovos com o açúcar e a essência de baunilha até obter uma mistura homogênea e ligeiramente espessa.

Misturar o leite quente com os ovos: Aos poucos, adicione o leite quente (mas não a ferver) à mistura de ovos, mexendo constantemente para que os ovos não cozinhem com o calor. Esse processo é conhecido como temperagem. Misture bem.

Adicionar as sobras de bolo-rei: Coloque os pedaços de bolo-rei na mistura de leite e ovos e mexa até que o bolo comece a absorver o líquido. Se necessário, adicione mais leite para que o bolo fique completamente embebido. Deixe repousar por 10 minutos para que o bolo absorva bem a mistura.

Preparar a forma: Unte uma forma de pudim ou uma forma de bolo com um pouco de manteiga. Se preferir, pode também polvilhar com açúcar ou adicionar um fio de caramelo para um toque especial.

Assar o pudim: Preaqueça o forno a 180°C. Coloque a mistura do pudim na forma e leve ao forno em banho-maria (ou seja, coloque a forma dentro de outra maior com água quente até metade da altura da forma do pudim). Asse por cerca de 45 minutos ou até o pudim estar firme e dourado. Para verificar se está pronto, espete um palito no centro; se sair limpo, está pronto.