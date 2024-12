Sonhos de Natal saudáveis (para não falhar a dieta no Natal): sem óleo, sem açúcar e sem farinhas refinadas

Preparar a abóbora : Cozinhe a abóbora até ficar bem macia. Depois, triture-a com um garfo ou use um processador para fazer um puré. Deixe esfriar um pouco.

Formar os sonhos: Com as mãos ligeiramente húmidas (ou usando uma colher de sopa), molde pequenas porções de massa em bolinhos arredondados ou com formato de "sonho". Eles não crescem muito, por isso pode deixá-los do tamanho desejado.