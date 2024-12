Transforme as sobras de peru do Natal numa quiche na air fryer: veja a receita

Preparar os ingredientes : Comece por desfiar o peru que sobrou do Natal, se ainda não estiver desfiado. Reserve. Se preferir, pode cortar o peru em pequenos pedaços. Pique a cebola e o alho finamente.

Misturar os ingredientes: Em uma tigela grande, bata os ovos com as natas até obter uma mistura homogênea. Adicione o queijo ralado, as ervas secas, o sal e a pimenta a gosto. Misture bem. Acrescente o peru desfiado e o refogado de cebola e alho, mexendo delicadamente para combinar todos os ingredientes.