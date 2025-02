Esta massa leva apenas 3 ingredientes e prepara-se em 15 minutos

Esta receita de massa no forno é a solução perfeita para um jantar rápido e saboroso. Com apenas 3 ingredientes, consegue uma refeição deliciosa em pouco tempo.

A cozinha pode ser uma experiência criativa e deliciosa, mas, às vezes, também queremos algo rápido e fácil. O influenciador digital Fábio Belo partilhou uma receita que é tudo isso: uma massa com queijo no forno feita com apenas três ingredientes. Uma opção prática, saborosa e perfeita para aqueles dias em que não quer que a pressa comprometa o sabor.

Ingredientes:

400g de massa;

200ml de molho bechamel;

150g de queijo ralado.

Modo de preparação:

Preparar os ingredientes: Comece por cozinhar a massa conforme indicado na embalagem. Após escorrer, coloque-a numa taça grande. Envolver os ingredientes: Adicione o molho bechamel e o queijo ralado à massa. Misture bem até que todos os ingredientes estejam bem incorporados e a massa esteja bem coberta. Levar ao forno: Transfira o preparado para um tabuleiro e leve ao forno, pré-aquecido a 180ºC. Deixe dourar por cerca de 15 minutos ou até o queijo derreter e formar uma crosta deliciosa.

Este prato é perfeito para um almoço ou jantar rápido, mas cheio de sabor! A rapidez da preparação fazem desta receita uma excelente escolha para quem não tem muito tempo para cozinhar, mas não quer abrir mão de uma refeição saborosa.

