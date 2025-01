Não deixe as sobras de bolo-rei se estragarem! Experimente estas receitas na air fryer

Tem sobras de bolo-rei em casa? Descubra como transformá-lo na air fryer!

Se não sabe o que fazer com as sobras de bolo-rei do Dia de Reis, a air fryer pode ser a solução ideal para transformar os restos de forma fácil e rápida. Veja, em baixo, algumas receitas para aproveitar as sobras de bolo-rei na air fryer.

1. Bolo-rei Frito na Air Fryer

Esta receita é uma forma simples e deliciosa de dar uma nova vida ao seu bolo-rei. O exterior fica crocante, enquanto o interior mantém-se macio.

Ingredientes:

Sobras de bolo-rei (pode ser em fatias ou pedaços)

Um pouco de manteiga derretida ou óleo (opcional)

Açúcar em pó para polvilhar (opcional)

Modo de preparação:

Comece por cortar o bolo-rei em fatias finas. Se preferir um toque mais dourado e crocante, pincele as fatias com um pouco de manteiga derretida ou óleo. Coloque as fatias na air fryer, garantindo que não se sobreponham. Programe a air fryer a 180ºC durante 4 a 5 minutos, até que as fatias fiquem douradas e crocantes por fora. Retire da air fryer e, se quiser, polvilhe com um pouco de açúcar em pó.

2. Rabanadas de Bolo-rei na Air Fryer

Com as sobras de bolo-rei do Dia de Reis podemos recriar uma versão natalícia deliciosa para relembrar o doce mês de dezembro.

Ingredientes:

Sobras de bolo-rei cortadas em fatias

2 ovos

100ml de leite

1 colher de chá de essência de baunilha

1 colher de sopa de açúcar

Canela em pó a gosto

Açúcar em pó (opcional)

Modo de preparação:

Numa tigela, bata os ovos com o leite, a essência de baunilha, o açúcar e a canela, até obter uma mistura homogénea. Mergulhe as fatias de bolo-rei na mistura, cobrindo bem ambos os lados. Coloque as fatias na air fryer, sem sobrepor. Pincele ligeiramente com óleo ou manteiga derretida. Programe a air fryer a 180ºC durante 6 a 8 minutos, virando as fatias a meio do tempo, até ficarem douradas e crocantes. Se quiser, polvilhe com açúcar em pó antes de servir.

3. Tartes de Bolo-rei na Air Fryer

Transforme as sobras de bolo-rei em pequenas tartes. Esta receita é perfeita para quem quer algo rápido e inovador.

Ingredientes:

Sobras de bolo-rei

Massa folhada (preferencialmente já cortada em círculos)

Creme de pasteleiro ou natas para bater (opcional)

Fruta cristalizada para decorar

Modo de preparação:

Comece por cortar o bolo-rei em pequenos pedaços. Forre formas pequenas (como formas para queques) com a massa folhada. Coloque uma camada de pedaços de bolo-rei nas formas forradas com massa. Se desejar um toque mais cremoso, pode adicionar uma colher de creme de pasteleiro ou natas para bater por cima. Coloque um pedaço de fruta cristalizada por cima de cada tarte. Leve as tartes à air fryer a 180ºC durante 8 a 10 minutos, até que a massa folhada fique dourada e crocante. Retire da air fryer e sirva ainda morno.

4. Bolo-rei com Gelado

Embora não seja uma receita que precise diretamente da air fryer, esta sugestão utiliza as sobras de bolo-rei de forma criativa e fresca. O contraste entre o quente do bolo e o gelado é irresistível.

Ingredientes:

Sobras de bolo-rei

Gelado (o sabor de sua preferência)

Fruta cristalizada (opcional)

Modo de preparação:

Corte o bolo-rei em fatias finas. Coloque as fatias na air fryer a 180ºC durante 3 a 4 minutos, até ficarem ligeiramente tostadas. Retire o bolo-rei da air fryer e sirva-o com uma bola de gelado por cima. Decore com fruta cristalizada ou outro topping a gosto.

5. Bolo-rei Caramelizado na Air Fryer

Para os amantes de doces com um toque de caramelo, esta receita é uma verdadeira delícia. O caramelo vai dar um sabor extra ao bolo-rei, tornando-o irresistível.

Ingredientes:

Sobras de bolo-rei cortadas em fatias

2 colheres de sopa de açúcar

1 colher de sopa de manteiga

Modo de preparação:

Coloque as fatias de bolo-rei na air fryer. Numa frigideira, derreta a manteiga e junte o açúcar. Deixe caramelizar até formar um molho dourado. Regue as fatias de bolo-rei com o caramelo. Leve a air fryer a 180ºC durante 5 minutos, até as fatias estarem crocantes e caramelizadas. Sirva imediatamente, podendo polvilhar com um pouco de canela ou açúcar em pó.

Conclusão

A air fryer é uma aliada fantástica para aproveitar as sobras de bolo-rei de forma criativa, prática e saborosa. Desde fatias crocantes a rabanadas e tartes deliciosas, estas receitas são ideais para transformar o teu bolo-rei em novas delícias. Experimente e surpreenda família e amigos com estas maravilhas feitas em poucos minutos!

