Petiscos e entradas fáceis e saborosas para o jantar de Passagem de Ano com amigos

DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Prepare-se para um jantar de passagem de ano delicioso e sem complicações! Descubra receitas rápidas, fáceis e económicas de entradas e petiscos perfeitos para partilhar com os amigos, sem sujar muita loiça e com muito sabor.

Receitas fáceis, rápidas e económicas para entradas e petiscos para o jantar de Passagem de Ano

O jantar de Passagem de Ano é uma ocasião especial, perfeita para reunir amigos em casa, celebrar o ano que passou e dar as boas-vindas ao novo. No entanto, quem organiza a festa sabe que o importante é a diversão e a convivência, e não passar a noite inteira na cozinha. Por isso, selecionámos receitas de entradas e petiscos fáceis, práticas e económicas, que não sujam muita loiça e que garantem um banquete saboroso e descontraído.

1. Queijo Camembert em Massa Folhada com Doce de Frutos Vermelhos

Ingredientes:

1 queijo Camembert

1 folha de massa folhada (pode ser comprada já pronta)

3 a 4 colheres de sopa de doce de frutos vermelhos (pode ser de framboesa, morango, ou mirtilos)

1 gema de ovo (para pincelar)

Nozes picadas (opcional)

Preparação:

Préaqueça o forno a 180°C. Coloque o queijo Camembert no centro da folha de massa folhada. Com uma faca, faça um corte em X no topo do queijo (para ajudar a derreter mais rápido). Dobre a massa folhada sobre o queijo, fechando as bordas como se fosse uma trouxa. Certifique-se de que o queijo fica completamente coberto pela massa. Pincele a massa com a gema de ovo batida para dar uma cor dourada e brilhante ao assar. Coloque o queijo enrolado em uma assadeira forrada com papel vegetal e leve ao forno durante 20 a 25 minutos, até a massa estar dourada e crocante. Retire do forno, deixe arrefecer por 5 minutos e, antes de servir, adicione uma colher de doce de frutos vermelhos por cima. Se desejar, polvilhe com nozes picadas para dar um toque extra de sabor e crocância.

2. Bruschettas de Tomate e Manjericão

Ingredientes:

Fatias de pão de campanha ou baguete

4 tomates maduros

1 dente de alho

Folhas de manjericão fresco

Azeite

Sal e pimenta a gosto

Preparação:

Corte o pão em fatias finas e toste-as ligeiramente no forno ou na frigideira até ficarem crocantes. Pique os tomates em cubos pequenos e coloque-os numa tigela. Esmague o dente de alho e misture ao tomate. Adicione folhas de manjericão rasgadas, azeite, sal e pimenta a gosto. Coloque a mistura de tomate sobre as fatias de pão tostado. Sirva imediatamente.

3. Mini Empadas de Frango

Ingredientes:

Massa folhada (pode usar já pronta)

300g de peito de frango cozido e desfiado

1 cenoura ralada

1 cebola picada

1 ovo (para pincelar)

2 colheres de sopa de molho bechamel

Sal, pimenta e ervas (como orégãos) a gosto

Preparação:

Préaqueça o forno a 180°C. Numa tigela, misture o frango desfiado, a cenoura ralada, a cebola picada e o molho bechamel. Tempere com sal, pimenta e ervas a gosto. Corte a massa folhada em círculos pequenos e forre forminhas de empadas ou uma forma de muffin com a massa. Coloque a mistura de frango nas forminhas. Cubra com mais um pedaço de massa folhada e pressione as bordas para selar. Pincele com ovo batido e leve ao forno durante 15 a 20 minutos, até estarem douradas.

Estas empadas são perfeitas para comer com as mãos e não exigem muito trabalho!

4. Tábua de Queijos e Enchidos

Ingredientes:

Queijos variados (como queijo curado, brie, queijo azul)

Enchidos (como chouriço, salame, presunto)

Frutos secos (amêndoas, nozes)

Uvas ou figos secos

Mel para acompanhar

Preparação:

Organize os queijos, os enchidos e os frutos secos numa tábua. Coloque um pequeno recipiente com mel ao lado para acompanhar os queijos. Decore com uvas ou figos secos.

5. Rolinhos de Abobrinha com Queijo Creme

Ingredientes:

2 abobrinhas

100g de queijo creme (tipo Philadelphia)

50g de queijo ralado (parmesão ou mozarela)

Azeite

Alho em pó

Sal e pimenta a gosto

Preparação:

Corte as abobrinhas em fatias finas ao longo do comprimento. Grelhe as fatias de abobrinha numa frigideira com um pouco de azeite até ficarem ligeiramente douradas. Misture o queijo creme com o queijo ralado, o alho em pó, sal e pimenta. Coloque uma colher da mistura de queijo em cada fatia de abobrinha e enrole. Sirva com um fio de azeite por cima e algumas folhas de manjericão fresco.

Dicas Finais:

Muitas dessas receitas podem ser feitas com antecedência para evitar stress na hora de servir.

Escolha petiscos que possam ser consumidos com as mãos para facilitar a refeição.

Se preferir, pode adaptar os ingredientes conforme as preferências dos seus convidados.

Estas receitas são perfeitas para uma noite de celebração com os amigos. Simples, rápidas e deliciosas, vão fazer do seu jantar de passagem de ano um momento memorável!

Veja, em baixo, algumas ideias para aproveitar as sobras do Natal no jantar de Passagem de Ano: