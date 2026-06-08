Fácil, económica e deliciosa: a receita perfeita para reunir a família à mesa nos Santos Populares

  • Dois às 10
  • Ontem às 10:57
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Os Santos Populares pedem refeições saborosas e fáceis de preparar. No Dois às 10, Hernâni Ermida mostrou como fazer umas deliciosas tiras de porco com legumes coloridos, uma receita económica, cheia de sabor e perfeita para partilhar à mesa com a família e os amigos.

 

Dificuldade: Fácil
Tempo de preparação: 45 minutos
Rendimento: 5 pessoas

Ingredientes

Para a marinada

  • 500 g de lombo de porco limpo
  • 2 colheres de sopa de amido de milho
  • 2 claras de ovo
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • Sal q.b.
  • Pimenta acabada de moer q.b.

Para o salteado

  • 1 pimento vermelho cortado em tiras
  • 100 g de cogumelos laminados
  • 100 g de cenoura cortada em palitos finos
  • 100 g de raminhos de brócolos
  • 4 dentes de alho picados
  • 1 colher de chá de gengibre fresco picado
  • 1 colher de chá de pimentão doce
  • 3 colheres de sopa de molho de soja
  • 1 colher de sopa de açúcar
  • 2 dl de água ou caldo de galinha
  • 1 colher de chá de amido de milho
  • 3 colheres de sopa de azeite
  • Sal q.b.
  • Pimenta acabada de moer q.b.
  • Cebolinho picado q.b.

Modo de preparação

  1. Corte o lombo de porco em tiras finas e coloque-o numa tigela.
  2. Tempere com sal e pimenta, junte o amido de milho, as claras e o azeite. Misture bem e deixe marinar durante cerca de 15 minutos.
  3. Aqueça um tacho ao lume, adicione o azeite e cozinhe a carne até as tiras ficarem bem soltas e douradas.
  4. Acrescente os alhos picados, o gengibre e o pimentão doce. Mexa bem.
  5. Junte o pimento, os cogumelos, a cenoura e os brócolos. Cozinhe durante cerca de 5 minutos, mexendo ocasionalmente.
  6. Dissolva o amido de milho na água ou no caldo de galinha.
  7. Adicione ao tacho o molho de soja e o açúcar. Misture.
  8. Junte a mistura da água com o amido e deixe ferver até obter um molho cremoso.
  9. Retifique os temperos e sirva polvilhado com cebolinho picado.
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Temas: Receitas Santos Populares Dois às 10
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