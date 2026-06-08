Fácil, económica e deliciosa: a receita perfeita para reunir a família à mesa nos Santos Populares

Os Santos Populares pedem refeições saborosas e fáceis de preparar. No Dois às 10, Hernâni Ermida mostrou como fazer umas deliciosas tiras de porco com legumes coloridos, uma receita económica, cheia de sabor e perfeita para partilhar à mesa com a família e os amigos.
Dificuldade: Fácil
Tempo de preparação: 45 minutos
Rendimento: 5 pessoas
Ingredientes
Para a marinada
- 500 g de lombo de porco limpo
- 2 colheres de sopa de amido de milho
- 2 claras de ovo
- 2 colheres de sopa de azeite
- Sal q.b.
- Pimenta acabada de moer q.b.
Para o salteado
- 1 pimento vermelho cortado em tiras
- 100 g de cogumelos laminados
- 100 g de cenoura cortada em palitos finos
- 100 g de raminhos de brócolos
- 4 dentes de alho picados
- 1 colher de chá de gengibre fresco picado
- 1 colher de chá de pimentão doce
- 3 colheres de sopa de molho de soja
- 1 colher de sopa de açúcar
- 2 dl de água ou caldo de galinha
- 1 colher de chá de amido de milho
- 3 colheres de sopa de azeite
- Sal q.b.
- Pimenta acabada de moer q.b.
- Cebolinho picado q.b.
Modo de preparação
- Corte o lombo de porco em tiras finas e coloque-o numa tigela.
- Tempere com sal e pimenta, junte o amido de milho, as claras e o azeite. Misture bem e deixe marinar durante cerca de 15 minutos.
- Aqueça um tacho ao lume, adicione o azeite e cozinhe a carne até as tiras ficarem bem soltas e douradas.
- Acrescente os alhos picados, o gengibre e o pimentão doce. Mexa bem.
- Junte o pimento, os cogumelos, a cenoura e os brócolos. Cozinhe durante cerca de 5 minutos, mexendo ocasionalmente.
- Dissolva o amido de milho na água ou no caldo de galinha.
- Adicione ao tacho o molho de soja e o açúcar. Misture.
- Junte a mistura da água com o amido e deixe ferver até obter um molho cremoso.
- Retifique os temperos e sirva polvilhado com cebolinho picado.