Não desperdice: temos 7 receitas para as sobras de bacalhau da sua consoada

Fábio Belo

O dia 26 de dezembro chega quase sempre com o mesmo cenário nas casas portuguesas: caixas no frigorífico, travessas bem guardadas e sobras do tradicional bacalhau cozido da consoada. Longe de ser um problema, este é o ponto de partida perfeito para novas refeições cheias de sabor e, acima de tudo, sem desperdício.

Nesta galeria reunimos 7 receitas simples, rápidas e económicas, assinadas por Fábio Belo, pensadas para dar uma segunda vida ao bacalhau que sobrou da noite de Natal. São ideias práticas, ideais para o dia a dia, que não exigem grandes preparações nem ingredientes complicados. Algumas até podem ser congeladas, para ter sempre uma refeição pronta quando o tempo aperta.

