Convidados inesperados? 20 receitas de sobremesas fáceis e rápidas para ter sempre à mão

Receber convidados inesperados pode ser um desafio, sobretudo quando queremos surpreender à mesa com algo doce e delicioso. Mas nem sempre há tempo para preparar sobremesas elaboradas. A boa notícia é que existem receitas fáceis, rápidas e que conquistam qualquer paladar — mesmo feitas em poucos minutos.
Nesta seleção de 20 sobremesas, encontra propostas práticas e irresistíveis, assinadas pelo cozinheiro Fábio Belo. Do clássico bolo de bolacha à mousse de chocolate que nunca falha, passando por opções frescas como a tarte de manga ou as mousses de fruta, há sugestões para todos os gostos e ocasiões.
Com ingredientes simples e passos descomplicados, estas receitas são ideais para ter sempre à mão. Afinal, quem disse que a pressa não combina com sabor e prazer à mesa?
Blog Fábio Belo: https://www.fabiobelo.pt/