Este strogonoff à moda de um Chef esconde um truque saudável e promete ser o novo favorito lá de casa

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O chef Hernâni Ermida esteve no “Dois às 10” e apresentou uma versão diferente — e mais leve — de um clássico que nunca falha: strogonoff de frango. A proposta? Substituir as tradicionais natas por uma alternativa vegetal feita à base de caju, sem perder cremosidade nem sabor.

 

Ingredientes (5 pessoas):

  • 500 g de peito de frango
  • 250 g de cogumelos
  • 2 dl de natas de caju
  • 1 colher de sopa de polpa de tomate
  • 1 colher de sopa de mostarda Dijon
  • 1 colher de café de pimentão doce
  • 1 cebola pequena
  • Azeite q.b.
  • Sal e pimenta q.b.
  • Salsa picada
  • Arroz branco para acompanhar

Para as natas de caju:

  • 80 g de caju ao natural (sem sal)
  • 3,5 dl de água fria

Preparação

- Comece por preparar as natas de caju: coloque os cajus a demolhar em água fria durante cerca de 4 horas. Depois, escorra-os, coloque no liquidificador com a água e triture durante cerca de 4 minutos até obter um creme liso. Reserve no frio.

- Corte o frango em tiras finas e tempere com sal e pimenta. Lave e seque bem os cogumelos e corte-os também em tiras.

- Leve uma frigideira ao lume com um fio de azeite, junte os cogumelos e deixe cozinhar até libertarem toda a água e ficarem dourados. Retire e reserve.

- Na mesma frigideira, adicione mais um fio de azeite e cozinhe o frango até ficar ligeiramente dourado.

- À parte, leve ao lume um tacho com azeite e refogue a cebola picada até ficar translúcida. Junte a polpa de tomate, o pimentão doce e a mostarda Dijon, envolvendo bem.

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- Adicione o frango, os cogumelos e as natas de caju. Misture, tape e deixe cozinhar em lume brando durante cerca de 10 minutos.

- No final, retifique os temperos e sirva polvilhado com salsa picada. Acompanhe com arroz branco.

 

Temas: Receitas Strogonoff Dois às 10
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