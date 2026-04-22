Este strogonoff à moda de um Chef esconde um truque saudável e promete ser o novo favorito lá de casa

«Se Deus tiver que me levar, que leve o meu filho à minha frente para eu partir em paz»

O chef Hernâni Ermida esteve no “Dois às 10” e apresentou uma versão diferente — e mais leve — de um clássico que nunca falha: strogonoff de frango. A proposta? Substituir as tradicionais natas por uma alternativa vegetal feita à base de caju, sem perder cremosidade nem sabor.

Ingredientes (5 pessoas):

500 g de peito de frango

250 g de cogumelos

2 dl de natas de caju

1 colher de sopa de polpa de tomate

1 colher de sopa de mostarda Dijon

1 colher de café de pimentão doce

1 cebola pequena

Azeite q.b.

Sal e pimenta q.b.

Salsa picada

Arroz branco para acompanhar

Para as natas de caju:

80 g de caju ao natural (sem sal)

3,5 dl de água fria

Preparação

- Comece por preparar as natas de caju: coloque os cajus a demolhar em água fria durante cerca de 4 horas. Depois, escorra-os, coloque no liquidificador com a água e triture durante cerca de 4 minutos até obter um creme liso. Reserve no frio.

- Corte o frango em tiras finas e tempere com sal e pimenta. Lave e seque bem os cogumelos e corte-os também em tiras.

- Leve uma frigideira ao lume com um fio de azeite, junte os cogumelos e deixe cozinhar até libertarem toda a água e ficarem dourados. Retire e reserve.

- Na mesma frigideira, adicione mais um fio de azeite e cozinhe o frango até ficar ligeiramente dourado.

- À parte, leve ao lume um tacho com azeite e refogue a cebola picada até ficar translúcida. Junte a polpa de tomate, o pimentão doce e a mostarda Dijon, envolvendo bem.

- Adicione o frango, os cogumelos e as natas de caju. Misture, tape e deixe cozinhar em lume brando durante cerca de 10 minutos.

- No final, retifique os temperos e sirva polvilhado com salsa picada. Acompanhe com arroz branco.