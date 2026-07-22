Nunca mais deite arroz fora: estes tacos de sushi vão surpreender toda a família

O Chef Hernani Ermida voltou ao Dois às 10 para preparar uma receita deliciosa.
Uma versão criativa e moderna do sushi, apresentada em forma de taco crocante e recheada com salmão fresco.
Ingredientes
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5 folhas de alga Nori
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300 g de arroz cozido
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200 g de salmão muito fresco, cortado em fatias muito finas ou em cubos
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1 abacate cortado em cubos pequenos
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200 g de queijo cottage
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Sementes de sésamo preto
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Creme balsâmico
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Cebolinho picado
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Pimenta acabada de moer
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Molho de soja para servir
Modo de preparação
- Ligue o forno a 180 ºC.
- Corte as folhas de alga Nori em círculos com cerca de 16 cm de diâmetro.
- Forre um tabuleiro com papel vegetal e coloque os círculos de alga sobre o tabuleiro.
- Espalhe uma camada fina de arroz sobre cada círculo, cobrindo toda a superfície da alga.
- Leve ao forno até o arroz começar a ficar ligeiramente dourado.
- Retire do forno e dobre cuidadosamente cada alga ao meio, formando o formato de taco.
- Deixe arrefecer completamente.
- Recheie cada taco com queijo cottage, tempere com uma pitada de pimenta, junte o salmão, o abacate, o creme balsâmico e as sementes de sésamo preto.
- Finalize com cebolinho picado e sirva com molho de soja à parte.