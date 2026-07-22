Nunca mais deite arroz fora: estes tacos de sushi vão surpreender toda a família

  • Dois às 10
Tacos de sushi
Tacos de sushi
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O Chef Hernani Ermida voltou ao Dois às 10 para preparar uma receita deliciosa.

Uma versão criativa e moderna do sushi, apresentada em forma de taco crocante e recheada com salmão fresco.

Ingredientes

  • 5 folhas de alga Nori

  • 300 g de arroz cozido

  • 200 g de salmão muito fresco, cortado em fatias muito finas ou em cubos

  • 1 abacate cortado em cubos pequenos

  • 200 g de queijo cottage

  • Sementes de sésamo preto

  • Creme balsâmico

  • Cebolinho picado

  • Pimenta acabada de moer

  • Molho de soja para servir

Modo de preparação

- Ligue o forno a 180 ºC.

- Corte as folhas de alga Nori em círculos com cerca de 16 cm de diâmetro.

- Forre um tabuleiro com papel vegetal e coloque os círculos de alga sobre o tabuleiro.

- Espalhe uma camada fina de arroz sobre cada círculo, cobrindo toda a superfície da alga.

- Leve ao forno até o arroz começar a ficar ligeiramente dourado.

- Retire do forno e dobre cuidadosamente cada alga ao meio, formando o formato de taco.

- Deixe arrefecer completamente.

- Recheie cada taco com queijo cottage, tempere com uma pitada de pimenta, junte o salmão, o abacate, o creme balsâmico e as sementes de sésamo preto.

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- Finalize com cebolinho picado e sirva com molho de soja à parte.

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Temas: Receitas Sushi Dois às 10 Tacos Arroz
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