Fofa por dentro e cheia de sabor: esta tarte de figos é muito fácil de fazer

  • Fábio Belo
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Leve, fofa e com o sabor irresistível dos figos frescos. Perfeita para um lanche especial ou para servir como sobremesa. E o melhor? É muito fácil de preparar!


Ingredientes:

3 ovos
125 g de açúcar amarelo
75 g de manteiga amolecida
200 g de farinha com fermento
250 g de figos frescos

Preparação:

1. Numa taça, junte os ovos, o açúcar, a manteiga e a farinha. Envolva bem até obter uma massa cremosa.
2. Verta a massa para uma forma de tarte forrada com papel vegetal. Disponha os figos cortados ao meio sobre a massa.
3. Leve ao forno, pré-aquecido a 180 ºC, durante cerca de 40 minutos.

Fábio Belo

Email: fabiojpbelo@gmail.com | dailyfabio@gmail.com

Site: www.fabiobelo.pt

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Temas: Receitas Tarte Dois às 10 Figos
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