Este é o bolo que se tornou viral nas redes sociais: espreite a receita e saiba o que o distingue

Comece por preparar a base do bolo. Coloque numa tigela a manteiga amolecida, o açúcar e a raspa de laranja. Bata bem com uma batedeira até obter um creme liso e homogéneo. A combinação da manteiga com o açúcar vai garantir um bolo suave e leve.

Deite a mistura na forma previamente untada ou forrada com papel vegetal e leve ao forno pré-aquecido a 180ºC. Deixe cozer, durante cerca de 35 minutos. Para verificar se está pronto, faça o teste do palito: insira um palito no centro do bolo e, se sair seco, o bolo está pronto.