Este doce é um fenómeno europeu há décadas: leva poucos ingredientes, é fácil de fazer e fica incrível

O Chef Hernêni Ermida veio até ao «Dois às 10» ensinar uma receita deliciosa.
Uma receita irresistível, feita pelo chef Hernâni Ermida no programa «Dois às 10», ideal para um pequeno-almoço especial ou um lanche diferente.
Ingredientes
Para a massa:
-
250 g de farinha tipo 55 (sem fermento)
-
10 g de fermento padeiro fresco
-
1 dl de leite morno
-
1 ovo tamanho L
-
35 g de mel ou açúcar mascavado
-
1 pitada de sal
-
½ colher de sopa de canela em pó ou aroma de baunilha
-
100 g de manteiga à temperatura ambiente
-
120 g de pérolas de açúcar
-
Óleo para untar
Preparação
-
Dissolva o fermento padeiro no leite morno.
-
Coloque a farinha numa tigela e junte o sal, a canela (ou baunilha), o ovo, o mel (ou açúcar mascavado) e a mistura de leite com fermento.
-
Bata bem até obter uma massa homogénea.
-
Adicione a manteiga e bata novamente até ficar completamente incorporada. A massa deve ficar lisa.
-
Cubra a tigela com película aderente e deixe repousar durante 2 horas e 30 minutos.
-
Junte as pérolas de açúcar e misture bem.
-
Forre um tabuleiro com papel vegetal e pincele com óleo.
-
Unte ligeiramente as mãos com óleo, molde 12 bolinhas do mesmo tamanho e deixe-as levedar durante 15 minutos.
-
Aqueça a máquina de waffles e pincele ligeiramente com óleo.
-
Coloque duas bolinhas de massa de cada vez e deixe cozer até os waffles ficarem dourados e as pérolas de açúcar começarem a caramelizar.
-
Retire e repita o processo até terminar a massa.
-
Sirva ainda quentes.