Este doce é um fenómeno europeu há décadas: leva poucos ingredientes, é fácil de fazer e fica incrível

Uma receita irresistível, feita pelo chef Hernâni Ermida no programa «Dois às 10», ideal para um pequeno-almoço especial ou um lanche diferente.

Para a massa:

120 g de pérolas de açúcar

100 g de manteiga à temperatura ambiente

½ colher de sopa de canela em pó ou aroma de baunilha

35 g de mel ou açúcar mascavado

250 g de farinha tipo 55 (sem fermento)

Dissolva o fermento padeiro no leite morno.

Coloque a farinha numa tigela e junte o sal, a canela (ou baunilha), o ovo, o mel (ou açúcar mascavado) e a mistura de leite com fermento.

Bata bem até obter uma massa homogénea.

Adicione a manteiga e bata novamente até ficar completamente incorporada. A massa deve ficar lisa.

Cubra a tigela com película aderente e deixe repousar durante 2 horas e 30 minutos.

Junte as pérolas de açúcar e misture bem.

Forre um tabuleiro com papel vegetal e pincele com óleo.

Unte ligeiramente as mãos com óleo, molde 12 bolinhas do mesmo tamanho e deixe-as levedar durante 15 minutos.

Aqueça a máquina de waffles e pincele ligeiramente com óleo.

Coloque duas bolinhas de massa de cada vez e deixe cozer até os waffles ficarem dourados e as pérolas de açúcar começarem a caramelizar.

Retire e repita o processo até terminar a massa.