Este doce é um fenómeno europeu há décadas: leva poucos ingredientes, é fácil de fazer e fica incrível

O Chef Hernêni Ermida veio até ao «Dois às 10» ensinar uma receita deliciosa.

Uma receita irresistível, feita pelo chef Hernâni Ermida no programa «Dois às 10», ideal para um pequeno-almoço especial ou um lanche diferente.

Ingredientes

Para a massa:

  • 250 g de farinha tipo 55 (sem fermento)

  • 10 g de fermento padeiro fresco

  • 1 dl de leite morno

  • 1 ovo tamanho L

  • 35 g de mel ou açúcar mascavado

  • 1 pitada de sal

  • ½ colher de sopa de canela em pó ou aroma de baunilha

  • 100 g de manteiga à temperatura ambiente

  • 120 g de pérolas de açúcar

  • Óleo para untar
     

Preparação

  1. Dissolva o fermento padeiro no leite morno.

  2. Coloque a farinha numa tigela e junte o sal, a canela (ou baunilha), o ovo, o mel (ou açúcar mascavado) e a mistura de leite com fermento.

  3. Bata bem até obter uma massa homogénea.

  4. Adicione a manteiga e bata novamente até ficar completamente incorporada. A massa deve ficar lisa.

  5. Cubra a tigela com película aderente e deixe repousar durante 2 horas e 30 minutos.

  6. Junte as pérolas de açúcar e misture bem.

  7. Forre um tabuleiro com papel vegetal e pincele com óleo.

  8. Unte ligeiramente as mãos com óleo, molde 12 bolinhas do mesmo tamanho e deixe-as levedar durante 15 minutos.

  9. Aqueça a máquina de waffles e pincele ligeiramente com óleo.

  10. Coloque duas bolinhas de massa de cada vez e deixe cozer até os waffles ficarem dourados e as pérolas de açúcar começarem a caramelizar.

  11. Retire e repita o processo até terminar a massa.

  12. Sirva ainda quentes.

 

