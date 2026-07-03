Cecília nunca esqueceu o menino que ajudou após um atropelamento. Dez anos depois, reencontrou-o de forma emocionante

  • Dois às 10

O programa "Dois às 10", da TVI, foi palco de um reencontro carregado de emoção entre Cecília Cortez e Yuri Costa, dez anos depois de um momento que mudou a vida de ambos.

Tudo aconteceu a 22 de junho de 2016. Cecília seguia de autocarro, junto à Gare do Oriente, em Lisboa, quando assistiu ao atropelamento de um menino de apenas 13 anos.

Sem hesitar, saiu do autocarro para o ajudar.«Senti que podia ser uma das minhas filhas a passar por isso», recordou.

Acompanhou o jovem até ao hospital e, antes de se despedirem, os dois tiraram uma fotografia para assinalar aquele momento. Desde então, nunca mais se voltaram a ver.

Anos mais tarde, enquanto revia fotografias antigas no telemóvel, Cecília encontrou novamente esse registo. «Estava no telemóvel a ver memórias de há 10 anos e deparei-me com a fotografia», contou.

Decidiu então partilhá-la nas redes sociais, na esperança de descobrir como estaria Yuri. O desejo tornou-se realidade.

Através da publicação, Yuri Costa conseguiu chegar até Cecília e aceitou o convite para a reencontrar em direto no "Dois às 10". Na reportagem exibida antes do reencontro, o jovem recordou o acidente que viveu quando regressava a casa. «Senti-me muito aflito, estava sozinho», afirmou.

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Yuri fez ainda questão de agradecer o gesto de Cecília, que nunca esqueceu. Já frente a frente, dez anos depois daquele dia marcante, os dois emocionaram-se ao reviver uma história que acabou por os unir para sempre.

 

Temas: Reencontro Acidente Atropelamento Dois às 10 Claudio ramos
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