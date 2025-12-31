Refogado: nunca deite a cebola e o alho ao mesmo tempo

  • Dois às 10
  • Há 2h e 25min
Refogado
Refogado
Foto: freepik

Para que resulte bem, há técnicas que fazem toda a diferença

O refogado está na base de inúmeros pratos e é um elemento decisivo para o sabor final. Para que resulte bem, há técnicas que fazem toda a diferença. Uma das dúvidas mais comuns prende-se com a ordem em que o alho e a cebola devem ser colocados na panela, uma vez que cada um reage de forma distinta ao calor e interfere diretamente no resultado da receita.

Em declarações ao site Globo, o chef Ronyer Fernandes explica que a escolha depende do efeito que se pretende alcançar e também da experiência de quem está a cozinhar. “Tudo depende do sabor final que se deseja dar ao prato. Começar com a cebola é mais prático. Como é mais húmida, demora mais tempo a cozinhar, e ao adicioná-la primeiro evita-se que o alho queime e estrague o refogado”, refere.

Quando a cebola entra primeiro na gordura quente, desenvolve um sabor mais marcado, enquanto o alho, acrescentado depois, fica mais suave. Esta combinação é especialmente indicada para molhos, caldos e pratos em que se procura um equilíbrio de sabores.

Já quem pretende destacar o sabor do alho deve colocá-lo antes da cebola. Segundo o chef, “o alho liberta óleos naturais que se misturam com a gordura usada, intensificando o sabor do prato”. Ainda assim, é essencial ter cuidado, uma vez que o alho queima com facilidade e, se ultrapassar o ponto ideal, pode deixar um sabor amargo difícil de corrigir.

