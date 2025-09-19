Aos 84 anos, José continua a trabalhar porque recebe apenas 300 euros de reforma: «Tenho de ganhar algum»

  Hoje às 11:18

Conhecido como «Zé do Fitas», José Velasques reformou-se aos 60 anos mas nunca deixou a retrosaria: aos 84, continua atrás do balcão para complementar a reforma de 300 euros.

Aos 84 anos, José Velasques continua atrás do balcão da Retrosaria Fitas, em Elvas, onde trabalha há 73 anos. Conhecido carinhosamente como o “Zé do Fitas”, o comerciante mantém viva a tradição da loja que herdou do tio e que hoje é parte da sua identidade.

José contou que começou a trabalhar aos 10 anos, ainda em criança, depois de ter deixado os estudos. Na altura, recebia apenas uns trocos e só ao fim de sete anos teve direito ao seu primeiro ordenado — 250 escudos. Em 1983 comprou a retrosaria ao tio, mantendo-lhe o nome como homenagem.

Reformado desde os 60 anos, José nunca deixou de trabalhar. Com uma reforma de pouco mais de 300 euros, explica que a ida diária à loja é também uma necessidade financeira: «Tenho de ganhar algum»

Com o passar das décadas, os clientes tornaram-se uma verdadeira segunda família. «Eles são parte de mim», confessou emocionado.

Para além da retrosaria, José mantém uma vida ativa: canta em dois coros e é dirigente na Associação Ateneu Empregados do Comércio. Atividades que, a par da loja, lhe dão energia e motivação para enfrentar os dias.

