Cristina Ferreira rendida a história de amor de famoso casal: «Estão a viver como sempre sonharam»

  Dois às 10
  Hoje às 14:35

Cristina Ferreira comentou, no “Dois às 10”, a relação entre o rei Carlos III e a rainha Camila, elogiando a forma cúmplice e feliz como o casal surge hoje em público, após décadas de uma história de amor marcada por polémicas e obstáculos.

No “Dois às 10”, Cristina Ferreira não ficou indiferente às imagens recentes do rei Carlos III e da rainha Camila, que têm surgido cada vez mais animados e cúmplices em eventos públicos.

A apresentadora destacou o lado descontraído e feliz do casal real britânico, reconhecendo que a relação continua a gerar diferentes opiniões, mas também muitos sorrisos: “Adorava e continuo a gostar da Diana, mas tenho cada vez mais apreço por estes dois. Estão a viver os últimos anos da vida deles como sempre sonharam.”

Durante a rubrica, Cristina Ferreira partilhou imagens do rei Carlos e da rainha Camila em ocasiões oficiais, onde os dois surgem divertidos, entre risos e cumplicidade.

Um comentário que não passou despercebido, mostrando a empatia da apresentadora pela forma como o casal encontrou, ao fim de tantos anos, espaço para viver o seu amor de forma plena e assumida.

