Amor: há 4 sinais (muitas vezes ignorados) que mostram que está com a pessoa errada

  • Hoje às 15:00

Se hesitar em ser autêntico ao lado do seu parceiro ou parceira, por exemplo, isso pode indicar receio de não ser aceite quando mostra a sua verdadeira essência

Ganhe 5000€ em cartão!
Participe na APP

Mesmo quando existe amor entre duas pessoas, podem surgir incompatibilidades que tornam a relação pouco saudável para ambos. Há sinais — tanto em namoros como em casamentos longos — que muitas vezes são ignorados, mas que podem indicar que a relação não está a funcionar como deveria. Num artigo do Business Insider, Susan South, professora de Psicologia Clínica da Universidade Purdue, nos Estados Unidos, explica quais são esses sinais e porque merecem atenção.

1 – Passam tanto tempo a discutir como a divertirem-se (ou até mais)
A psicóloga sublinha que discutir faz parte de qualquer relação, mas o que realmente importa é a intensidade e a repetição desses conflitos. “Com que frequência surge o mesmo assunto, com que frequência é que começam uma discussão mais intensa?” — são algumas das questões que recomenda que cada pessoa faça a si própria.

Uma discussão que regressa vezes sem conta não significa obrigatoriamente o fim do relacionamento. No entanto, Susan South destaca ao Business Insider que pode ser útil procurar terapia caso o casal não consiga ultrapassar um tema específico. Também é essencial avaliar o balanço emocional da relação: “Pode haver algumas discussões, mas têm muito mais momentos bons do que maus? O equilíbrio está correto? São o tipo de casal que passa 75% do tempo a discutir e 25% a divertir-se?” Se a resposta for sim, esse é um sinal claro de alerta para o futuro.

2 – Anulam partes de si próprios e deixam de ser quem são
Ser reservado é diferente de esconder conscientemente aspetos importantes da vida. O artigo do Business Insider refere que ocultar ambições, sonhos ou partes do passado pode revelar falta de confiança na relação. Uma parceria sólida, explica a psicóloga, deve assentar na segurança e na certeza de que o outro apoia os nossos objetivos. Se hesitar em ser autêntico ao lado do parceiro, isso pode indicar receio de não ser aceite quando mostra a sua verdadeira essência.

3 – Têm sempre o objetivo de mudar o parceiro
Segundo Susan South, há pessoas que, desde o início, aceitam as diferenças do outro, e outras que preferem terminar a relação. Mas existe também quem se comprometa acreditando que, com o tempo, será possível ultrapassar diferenças profundas. O problema surge quando os anos passam e essas expectativas não se concretizam, gerando desilusão e tensão. Quando a relação depende de uma mudança constante do outro, o desgaste emocional instala-se.

4 – Um ou ambos mudaram e afastaram-se
É natural que as pessoas mudem ao longo da vida, e essa evolução individual pode levar a um afastamento. Deixar de partilhar objetivos — como a decisão de ter filhos, os planos profissionais ou o estilo de vida — pode originar tensões que exigem reflexão e ajustamento. Em alguns casos, as diferenças tornam-se tão significativas que acabam por ditar o fim da relação.

Além destes sinais, é importante reconhecer que muitas vezes o desgaste emocional instala-se de forma lenta e silenciosa. Pequenos gestos, rotinas e formas de comunicação podem alterar-se sem que o casal se aperceba. Quando finalmente se olha para a relação com honestidade, percebe-se que o vínculo já não corresponde ao que foi no início.

Por outro lado, identificar estes sinais não significa, necessariamente, que a relação está perdida. Muitas vezes, o simples facto de reconhecer padrões prejudiciais é o primeiro passo para reconstruir o equilíbrio. O diálogo, a procura de apoio especializado e a vontade partilhada de melhorar podem transformar a relação — desde que ambos estejam dispostos a fazê-lo.

Temas: Relações amorosas Crise

RELACIONADOS

Descubra os signos mais compatíveis no amor (e os que não devem envolver-se)

Momento do corte de bolo acaba muito mal entre estes noivos. Vai o amor resistir a este vídeo viral?

Mulher encontra o amor aos 50 e é mãe aos 51

Este é o homem que conquistou o coração de Susana Dias Ramos: «Sou monogâmica por amor ao Pedro»

A Não Perder

Inseparáveis em crianças, ficaram afastados muitos anos até que uma chama se reacendeu. Agora, vão casar

Há 3h e 10min

São irmãos, apaixonaram-se e tiveram dois filhos. Continuam a lutar para poder casar-se

Há 3h e 41min

Rute Cardoso dá lição de vida: viúva de Diogo Jota partilha mais uma conquista do seu dia-a-dia

Há 3h e 51min

Neurologista recomenda adicionar isto ao café para melhorar a memória e prevenir a demência

Hoje às 16:00

Disse que tinha cancro e era mentira. Influencer chora perante os 3 milhões de seguidores

Hoje às 15:55

O que anda a fazer Catarina Miranda? O trabalho que ninguém imaginava que teria

Hoje às 14:23

Cristina Ferreira revela fotografia sua «terrível» tirada em 2007 e reflete sobre o passado

Hoje às 14:18
MAIS

Mais Vistos

Jéssica Vieira e João Oliveira: o romance que ninguém esperava

Hoje às 11:09

Jéssica Vieira e João Oliveira estão juntos? Eis as imagens que estão a dar que falar

Hoje às 11:07

Cristiano Ronaldo na Casa Branca: debate aceso divide opiniões em estúdio

Hoje às 10:30

Convidada deixa escapar expressão: a reação de Cristina Ferreira e Cláudio Ramos é impagável

Ontem às 10:46

Signos

Novembro promete ser o mês da sorte financeira para este signo do zodíaco

1 nov, 11:19

«Têm tudo para conseguir». Taróloga prevê que os nativos deste signo vão encontrar o amor em novembro

31 out, 14:19

Há algo que une todos os signos em novembro. E é o que muitos anseiam

31 out, 14:00

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de novembro

31 out, 11:05

Receitas

É a receita de tarte de amêndoa mais fácil de fazer. Uma receita que conforta os dias frios

Hoje às 14:00

Bacalhau com espinafres: eis a receita que faz sucesso quando recebemos convidados em casa

18 nov, 17:00

Esta receita de carne estufada é a comida de conforto mais fácil de cozinhar. E tão portuguesa

18 nov, 13:45

Faça castanhas na air fryer. Demora poucos minutos e ficam iguais às da rua

15 nov, 09:00

Fora do Estúdio

Disse que tinha cancro e era mentira. Influencer chora perante os 3 milhões de seguidores

Hoje às 15:55

O que anda a fazer Catarina Miranda? O trabalho que ninguém imaginava que teria

Hoje às 14:23

Cristina Ferreira revela fotografia sua «terrível» tirada em 2007 e reflete sobre o passado

Hoje às 14:18

Jornalista ligada a caso de atropelamento e fuga. Eis a explicação que apresentou

Hoje às 13:58

Fotos

Inseparáveis em crianças, ficaram afastados muitos anos até que uma chama se reacendeu. Agora, vão casar

Há 3h e 10min

São irmãos, apaixonaram-se e tiveram dois filhos. Continuam a lutar para poder casar-se

Há 3h e 41min

Rute Cardoso dá lição de vida: viúva de Diogo Jota partilha mais uma conquista do seu dia-a-dia

Há 3h e 51min

Neurologista recomenda adicionar isto ao café para melhorar a memória e prevenir a demência

Hoje às 16:00