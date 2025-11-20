Amor: há 4 sinais (muitas vezes ignorados) que mostram que está com a pessoa errada

Se hesitar em ser autêntico ao lado do seu parceiro ou parceira, por exemplo, isso pode indicar receio de não ser aceite quando mostra a sua verdadeira essência

Mesmo quando existe amor entre duas pessoas, podem surgir incompatibilidades que tornam a relação pouco saudável para ambos. Há sinais — tanto em namoros como em casamentos longos — que muitas vezes são ignorados, mas que podem indicar que a relação não está a funcionar como deveria. Num artigo do Business Insider, Susan South, professora de Psicologia Clínica da Universidade Purdue, nos Estados Unidos, explica quais são esses sinais e porque merecem atenção.

1 – Passam tanto tempo a discutir como a divertirem-se (ou até mais)

A psicóloga sublinha que discutir faz parte de qualquer relação, mas o que realmente importa é a intensidade e a repetição desses conflitos. “Com que frequência surge o mesmo assunto, com que frequência é que começam uma discussão mais intensa?” — são algumas das questões que recomenda que cada pessoa faça a si própria.

Uma discussão que regressa vezes sem conta não significa obrigatoriamente o fim do relacionamento. No entanto, Susan South destaca ao Business Insider que pode ser útil procurar terapia caso o casal não consiga ultrapassar um tema específico. Também é essencial avaliar o balanço emocional da relação: “Pode haver algumas discussões, mas têm muito mais momentos bons do que maus? O equilíbrio está correto? São o tipo de casal que passa 75% do tempo a discutir e 25% a divertir-se?” Se a resposta for sim, esse é um sinal claro de alerta para o futuro.

2 – Anulam partes de si próprios e deixam de ser quem são

Ser reservado é diferente de esconder conscientemente aspetos importantes da vida. O artigo do Business Insider refere que ocultar ambições, sonhos ou partes do passado pode revelar falta de confiança na relação. Uma parceria sólida, explica a psicóloga, deve assentar na segurança e na certeza de que o outro apoia os nossos objetivos. Se hesitar em ser autêntico ao lado do parceiro, isso pode indicar receio de não ser aceite quando mostra a sua verdadeira essência.

3 – Têm sempre o objetivo de mudar o parceiro

Segundo Susan South, há pessoas que, desde o início, aceitam as diferenças do outro, e outras que preferem terminar a relação. Mas existe também quem se comprometa acreditando que, com o tempo, será possível ultrapassar diferenças profundas. O problema surge quando os anos passam e essas expectativas não se concretizam, gerando desilusão e tensão. Quando a relação depende de uma mudança constante do outro, o desgaste emocional instala-se.

4 – Um ou ambos mudaram e afastaram-se

É natural que as pessoas mudem ao longo da vida, e essa evolução individual pode levar a um afastamento. Deixar de partilhar objetivos — como a decisão de ter filhos, os planos profissionais ou o estilo de vida — pode originar tensões que exigem reflexão e ajustamento. Em alguns casos, as diferenças tornam-se tão significativas que acabam por ditar o fim da relação.

Além destes sinais, é importante reconhecer que muitas vezes o desgaste emocional instala-se de forma lenta e silenciosa. Pequenos gestos, rotinas e formas de comunicação podem alterar-se sem que o casal se aperceba. Quando finalmente se olha para a relação com honestidade, percebe-se que o vínculo já não corresponde ao que foi no início.

Por outro lado, identificar estes sinais não significa, necessariamente, que a relação está perdida. Muitas vezes, o simples facto de reconhecer padrões prejudiciais é o primeiro passo para reconstruir o equilíbrio. O diálogo, a procura de apoio especializado e a vontade partilhada de melhorar podem transformar a relação — desde que ambos estejam dispostos a fazê-lo.