Quem tem cães e gatos não dispensa este acessório económico e reutilizável (menos de 10 euros)

Já são quase duas mil avaliações que elogiam este produto na Amazon.

Quem tem animais de estimação conhece bem a luta constante contra os pelos espalhados pela casa. Por mais que se aspire, eles voltam sempre a aparecer nos sofás, nos tapetes e até na roupa. Entre aspiradores caros que ocupam espaço e rolos adesivos que rapidamente se gastam e acabam no lixo, encontrar uma solução prática e acessível parece quase impossível.

É aqui que entra o removedor de pelos reutilizável Garstor, disponível na Amazon por menos de 10€. Sem necessidade de eletricidade, este acessório tem conquistado a atenção de quem vive com cães e gatos. Já reúne quase duas mil avaliações e uma classificação média de 4,2 estrelas, o que mostra a popularidade crescente entre os utilizadores.

O segredo está no seu design simples: basta passar o removedor nas superfícies para que os pelos fiquem retidos num compartimento interno, facilmente esvaziado depois. Um comprador explica a experiência: “Tenho um cão de pelo curto que nos estava a deixar loucos com pelos nos sofás e na roupa. Este removedor é uma maravilha, passa-se nos sofás e ficam impecáveis.”

Além de lavável e reutilizável, este removeedor de pelos conta com dois botões que facilitam a abertura do compartimento, evitando que os pelos se espalhem durante a limpeza. Muitos utilizadores sublinham a relação qualidade-preço, como descreve uma cliente: “Tinha as minhas dúvidas, mas recomendo para sofá, tapete, roupa... Tenho três gatos e estava desesperada. Foi das melhores compras que fiz nos últimos tempos.”

Adquira aqui