Renata Reis desaba em lágrimas durante a gala do Desafio Final. Saiba o que aconteceu

Renata Reis esteve presente na gala do Desafio Final e não escondeu a emoção.

A gala do Secret Story – Desafio Final, transmitida na noite deste domingo, 7 de junho, ficou marcada por mais uma expulsão. Entre os quatro nomeados da semana, foi Flávia Monteiro quem recebeu menos votos do público, abandonando a casa mais vigiada do país com 25% da votação.

Apesar da saída, a ex-concorrente mostrou-se satisfeita com o percurso realizado no reality show da TVI e revelou estar feliz por regressar à vida cá fora. No estúdio, o momento ganhou ainda mais emoção com a presença de Renata Reis, ex-concorrente do Secret Story 8 e amiga pessoal de Flávia, que não conseguiu conter as lágrimas ao falar da amiga.

Visivelmente emocionada, Renata desabafou perante todos: "Gostava de ter feito mais por ti, tu merecias. Tens um coração excelente, és uma amiga incrível, já fizeste muito por mim e gostava de ter feito um bocadinho daquilo que fizeste por mim."

As palavras tocaram Flávia Monteiro, que também se emocionou ao ouvir a declaração. Ainda assim, a jovem fez questão de desvalorizar a tristeza do momento e rapidamente trouxe boa disposição ao direto. "Está tudo bem. Vamos para os Açores", respondeu, em tom de festa, arrancando sorrisos no estúdio.

A reação espontânea de Flávia acabou por refletir o estado de espírito com que deixa o programa: tranquila, grata pela experiência e pronta para aproveitar os próximos momentos ao lado das pessoas que mais gosta. Recorde-se que Flávia foi uma das pessoas que mais apoiou Renata depois da morte de Maycon Douglas, ex-namorado da concorrente.