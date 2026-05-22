«Ficou alguma coisa por dizer?»: Após a trágica morte de Maycon, Renata Reis abre o coração sobre fase difícil

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  • Há 2h e 35min
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Renata Reis esteve no programa “Dois às 10”, da TVI, para falar sobre o seu negócio de maquilhagem, mas acabou também por abordar um tema mais delicado da sua vida pessoal: a morte trágica de Maycon, ex-concorrente de reality shows e seu antigo namorado.

Durante a conversa, Cláudio Ramos quis perceber como a jovem tem lidado com esta fase difícil e questionou diretamente: “O coração está bom? Já estás forte?”. “Está… sim”, respondeu Renata Reis.

O apresentador quis ainda saber como conseguiu ultrapassar um momento tão doloroso. “Como uma pessoa se levanta depois?”, perguntou. Sem esconder a dificuldade do processo, Renata explicou: “Psicólogo e muita terapia. Tirar tempo para nós e não ter problemas de parar para depois conseguir arrancar”.

A dada altura, Cláudio Ramos colocou uma questão mais íntima à ex-concorrente: “Ficou alguma coisa por dizer?”. “Claro”, respondeu Renata Reis, de forma breve, deixando no ar a emoção associada à perda de Maycon.

A conversa acabou por tocar os telespectadores, que rapidamente reagiram nas redes sociais às palavras da jovem no programa da manhã da TVI.

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