Marcelo Palma defende Renata Reis das críticas e mostra como a ex-namorada de Maycon foi crucial: «As pessoas não têm noção»

Marcelo Palma falou publicamente sobre o papel de Renata Reis nos dias mais difíceis que se seguiram ao desaparecimento de Maycon, sublinhando que a ex-namorada do jovem esteve sempre presente desde o primeiro momento e não mediu esforços para ajudar, longe dos holofotes e apesar da dor que também carregava.

A morte de Maycon deixou marcas profundas em todos os que lhe eram próximos, e Marcelo Palma fez questão de destacar publicamente o papel de Renata Reis, ex-namorada do jovem, ao longo de todo o processo.

Visivelmente emocionado, Marcelo começou por confessar a dificuldade em aceitar a perda. «Acordo todos os dias e não consigo acreditar», desabafou, admitindo que a dor continua muito presente.

Sobre Renata Reis, Marcelo foi claro ao sublinhar a entrega e o apoio incondicional desde o primeiro momento. «As pessoas não têm noção, mas ela esteve desde o dia 1», começou por dizer.

Segundo o responsável da agência funerária, Renata não abandonou a Nazaré enquanto decorriam as buscas e todos os procedimentos legais. «A Renata não saiu da Nazaré até o Maycon aparecer. Andou em polícias, em tribunais. A Renata não parou», revelou, destacando o desgaste emocional vivido pela ex-concorrente.

Marcelo considera essencial que esse esforço seja reconhecido, sobretudo tendo em conta a ligação recente entre ambos. «Acho que é importante. Eles não acabaram assim há tanto tempo e, para ela, é muito difícil», explicou.

Num momento marcado pela dor e pela exposição pública, Marcelo deixou também um apelo ao respeito, reforçando que este não é tempo de julgamentos ou ataques, mas sim de silêncio e empatia para com todos os que sofrem a perda.