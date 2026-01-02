Renata Reis partilha comunicado sobre as últimas novidades do desaparecimento de Maycon Douglas

  • Dois às 10
  • Há 2h e 32min

O desaparecimento de Maycon Douglas está a preocupar os fãs do ex-concorrente do reality show da TVI.

Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP

Renata Reis, ex-namorada de Maycon Douglas, recorreu às redes sociais para emitir um comunicado depois de ter sido revelado que o carro do ex-concorrente da oitava edição de Secret Story – Casa dos Segredos foi encontrado submerso no mar.

Na mensagem partilhada, Renata começou por esclarecer a informação confirmada pelas autoridades locais. «A última localização confirmada foi no Farol da Nazaré. O veículo foi entretanto encontrado e, de acordo com informação confirmada pelas autoridades locais, encontra-se submerso», escreveu.

Sobre o paradeiro de Maycon Douglas, a jovem foi clara ao garantir que, até ao momento, não existem novidades. «Até agora, o Maycon ainda não foi encontrado», informou, reforçando a angústia vivida pela família e por quem lhe é próximo.

Recorde-se que, logo após se tornar público o desaparecimento do ex-concorrente, Renata Reis já tinha quebrado o silêncio para deixar um apelo à ajuda na procura do jovem, com quem manteve uma relação durante o reality show da TVI. Apesar do namoro ter terminado, a ex-concorrente tem-se mostrado profundamente preocupada e solidária com a família.

No mesmo comunicado, Renata deixou ainda um pedido firme dirigido ao público. «Apelamos, de forma clara e responsável, para que não sejam partilhadas informações falsas, especulações ou mensagens de ódio que apenas prejudicam o trabalho das autoridades e agravam o sofrimento da família e pessoas próximas», escreveu.

A ex-concorrente sublinhou ainda que qualquer novidade será divulgada apenas através dos meios oficiais. «Toda a informação verdadeira será comunicada exclusivamente pelos canais oficiais», concluiu.

As autoridades continuam a desenvolver diligências no local, enquanto familiares, amigos e fãs aguardam por respostas, numa altura marcada pela incerteza e pela esperança de um desfecho esclarecedor.

Temas: Renata Reis Maycon Douglas Dois às 10 Nazaré

RELACIONADOS

Detalhe na última publicação de Maycon Douglas não passa despercebido aos fãs mais atentos

Fora do Estúdio

Detalhe na última publicação de Maycon Douglas não passa despercebido aos fãs mais atentos

Há 3h e 4min

Filho de concorrente da "1.ª Companhia" soma elogios sempre que aparece: «Os olhos azuis mais lindos»

Ontem às 23:39

Sara Santos, concorrente da 1.ª Companhia, guarda as cinzas da filha em casa: «Não faz sentido estar ao sol, ao frio e à chuva»

Ontem às 23:09

É concorrente da "1.ª Companhia", mas antes de entrar alterou o rosto. Veja como está diferente

Ontem às 23:02

Finalistas do Secret Story veem pela primeira vez pedido de casamento de Zé a Liliana. As reações falam por si

31 dez 2025, 09:24

Zé recorda palavras de Cristina Ferreira e mostra como o ano mudou sem Liliana: «És o grande vencedor»

31 dez 2025, 08:54

Internado, Ruy de Carvalho faz pedido à família que está a emocionar os fãs

30 dez 2025, 14:49
MAIS

Mais Vistos

Cristina Ferreira faz revelação sobre os bastidores de Marisa e Pedro: «Fiquei com a sensação de que...»

Há 1h e 53min

Cláudio Ramos já tem um concorrente favorito na «1.ª Companhia», o novo reality show da TVI

Há 1h e 44min

Após sair do Secret Story, Liliana revela que recebeu mensagem de Zé: «Não tenho intenções de responder»

Há 30 min

Taróloga prevê futuro da relação de Pedro Jorge e Marisa

30 dez 2025, 11:08

Signos

Horóscopo do amor em 2026: taróloga prevê casamento para um dos signos

30 dez 2025, 15:08

Horóscopo 2026: este é o signo que vai enfrentar mais desafios no novo ano

30 dez 2025, 12:26

Horóscopo 2026: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o novo ano

30 dez 2025, 11:02

Taróloga revela que este signo tem tendência para ter o papel de amante em dezembro

28 nov 2025, 11:10

Receitas

Refogado: nunca deite a cebola e o alho ao mesmo tempo

31 dez 2025, 16:00

Bacalhau com couves: é assim que Manuel Luís Goucha e Rui Oliveira preparam a receita tradicional do Natal

22 dez 2025, 08:21

Receita para este Natal: Bacalhau com broa à moda de Rui Oliveira e Manuel Luís Goucha

21 dez 2025, 10:23

Do arroz doce aos sonhos, estas são as receitas que vai querer fazer este Natal

20 dez 2025, 12:52

Fotos

Após vencer o «Secret Story», Pedro Jorge descobre o que nunca pensou: «O meu sonho tornou-se um pesadelo»

Há 1h e 6min

Renata Reis partilha comunicado sobre as últimas novidades do desaparecimento de Maycon Douglas

Há 2h e 32min

Detalhe na última publicação de Maycon Douglas não passa despercebido aos fãs mais atentos

Há 3h e 4min

Filho de concorrente da "1.ª Companhia" soma elogios sempre que aparece: «Os olhos azuis mais lindos»

Ontem às 23:39