Renata Reis partilha comunicado sobre as últimas novidades do desaparecimento de Maycon Douglas

O desaparecimento de Maycon Douglas está a preocupar os fãs do ex-concorrente do reality show da TVI.

Renata Reis, ex-namorada de Maycon Douglas, recorreu às redes sociais para emitir um comunicado depois de ter sido revelado que o carro do ex-concorrente da oitava edição de Secret Story – Casa dos Segredos foi encontrado submerso no mar.

Na mensagem partilhada, Renata começou por esclarecer a informação confirmada pelas autoridades locais. «A última localização confirmada foi no Farol da Nazaré. O veículo foi entretanto encontrado e, de acordo com informação confirmada pelas autoridades locais, encontra-se submerso», escreveu.

Sobre o paradeiro de Maycon Douglas, a jovem foi clara ao garantir que, até ao momento, não existem novidades. «Até agora, o Maycon ainda não foi encontrado», informou, reforçando a angústia vivida pela família e por quem lhe é próximo.

Recorde-se que, logo após se tornar público o desaparecimento do ex-concorrente, Renata Reis já tinha quebrado o silêncio para deixar um apelo à ajuda na procura do jovem, com quem manteve uma relação durante o reality show da TVI. Apesar do namoro ter terminado, a ex-concorrente tem-se mostrado profundamente preocupada e solidária com a família.

No mesmo comunicado, Renata deixou ainda um pedido firme dirigido ao público. «Apelamos, de forma clara e responsável, para que não sejam partilhadas informações falsas, especulações ou mensagens de ódio que apenas prejudicam o trabalho das autoridades e agravam o sofrimento da família e pessoas próximas», escreveu.

A ex-concorrente sublinhou ainda que qualquer novidade será divulgada apenas através dos meios oficiais. «Toda a informação verdadeira será comunicada exclusivamente pelos canais oficiais», concluiu.

As autoridades continuam a desenvolver diligências no local, enquanto familiares, amigos e fãs aguardam por respostas, numa altura marcada pela incerteza e pela esperança de um desfecho esclarecedor.