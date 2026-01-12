Renata Reis quebra silêncio após funeral de Maycon Douglas: «Para sempre»

São várias as homenagens que Maycon Douglas tem recebido.

Após uma semana de angústia e incerteza, marcada pelo desaparecimento de Maycon Douglas e pelo posterior aparecimento do seu corpo na Praia do Sul, na Nazaré, o último adeus ao jovem aconteceu este domingo, dia 11 de janeiro, em Leiria. A cerimónia contou com a presença de familiares, amigos e vários ex-concorrentes da oitava edição do reality show da TVI, que se reuniram para prestar uma derradeira homenagem.

Renata Reis esteve presente na despedida e, mais tarde, recorreu às redes sociais para recordar o ex-companheiro. Através dos stories do Instagram, partilhou vários momentos vividos ao lado de Maycon dentro da casa do Secret Story, acompanhados de uma promessa emotiva na descrição: “Always Busy Rockin’ Crowds [Sempre ocupado a animar multidões]. Para sempre.”

Uma homenagem simples, mas carregada de significado, que reflete a ligação criada entre ambos e a marca que Maycon Douglas deixou em quem com ele partilhou parte da vida — dentro e fora do jogo.

Renata Reis e Maycon Douglas conheceram-se na oitava edição do «Secret Story – Casa dos Segredos», emitida pela TVI entre setembro e dezembro de 2024. À entrada no reality show, os dois foram surpreendidos com um segredo conjunto — «Somos um casal falso» — que acabaria por ser o primeiro a ser desvendado na casa mais vigiada do País.